نورۆەگيالىق شاڭعىشى ون دۇركىن وليمپيادا چەمپيونى اتاندى
استانا. KAZINFORM – نورۆەگيا وكىلى يوحاننەس كلەبو يتاليادا ءوتىپ جاتقان وليمپيادا ويىندارىندا كوماندالىق سپرينتتە جەڭىسكە جەتىپ، سپورتتىق مانسابىنداعى ونىنشى التىن مەدالىن يەلەندى.
ول بۇل جارىستا وتانداسى ەينار حەدەگارتپەن بىرگە ونەر كورسەتتى. نورۆەگيالىق دۋەت 18 مينۋت 28,9 سەكۋند ناتيجەمەن مارەگە ءبىرىنشى بولىپ جەتتى. ەكىنشى ورىندى امەريكالىقتار بەن وگدەن مەن گاس شۋماحەر (+1,4 سەكۋند) يەلەنسە، ءۇشىنشى ورىن يتاليالىق ەليا بارپ پەن فەدەريكو پەللەگرينوعا (+3,3 سەكۋند) بۇيىردى.
كلەبو 15-اقپاندا ەستافەتادا توعىزىنشى التىنىن الىپ، قىسقى وليمپيادا رەكوردىن جاڭارتقان ەدى. ال كوماندالىق سپرينتتەگى جەڭىس ونىڭ ونىنشى التىن مەدالىنە اينالدى.
يتالياداعى قىسقى وليمپيادادا كلەبو بۇعان دەيىن سپرينتتە، سكياتلوندا جانە 10 شاقىرىمدىق ەركىن ستيل جارىسىندا دا توپ جارعان بولاتىن.