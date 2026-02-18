نۇرلان بايجىگىت ۇلى قازاقستاندا ورازا قاي كۇننەن باستالاتىنىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - بەلگىلى ءدىنتانۋشى، تەولوگ نۇرلان قاجى بايجىگىت ۇلى بيىلعى رامازان ايىنىڭ باستالۋىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
بۇعان دەيىن قازاقستان مۇسىلماندار ءدىني باسقارماسى 19-اقپاندى رامازان ايىنىڭ العاشقى كۇنى دەپ جاريالاعان بولاتىن. وسىعان سايكەس، 18- اقپان كۇنى كەشكە قۇپتان نامازىنان كەيىن تاراۋىق نامازى وقىلادى.
- كەيبىر اراب مەملەكەتتەرى ايدى كورۋ داستۇرىنە ساي بۇگىن كەشكە تاراۋىق نامازىن وقىپ، ەرتەڭ ورازانىڭ العاشقى كۇنى دەپ جاريالاپ جاتىر. وكىنىشكە قاراي، كەيبىر ازاماتتار سول ەلدەرگە نەمەسە الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى اقپاراتتارعا ەلىكتەپ، ورازانى 18- اقپان باستاۋعا نيەت ءبىلدىرىپ جاتىر، - دەدى ءدىنتانۋشى.
تەولوگتىڭ ايتۋىنشا، ورازا 19- اقپان كۇنى رەسپۋبليكا اۋماعىندا باستالادى. باسقا مەملەكەتتەردىڭ اي كورۋى نەمەسە جاريالاعان كۇندەرى قازاقستان ءۇشىن نەگىز بولمايدى. سوندىقتان 18-اقپان كەشىندە تاراۋىق نامازى وقىلىپ، 19-اقپان كۇنى ورازانىڭ العاشقى كۇنى بولادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بيىل رامازان ايى 19- اقپاندا باستالادى. وسىعان وراي قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى ەلىمىزدىڭ قالالارى مەن اۋىلدارىنا ارنالعان رامازان ايىنىڭ ورازا كەستەسىن جاريالاعان ەدى.