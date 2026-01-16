نۇرجان تۇرسىنحانوۆ قارجى نارىعىن رەتتەۋ اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ وكىمىمەن نۇرجان اسقار ۇلى تۇرسىنحانوۆ جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن نۇرجان اسقار ۇلى تۇرسىنحانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
2020 -جىلى نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەت، «executive MBA» باسشىلارىنا ارنالعان ىسكەرلىك اكىمشىلىك ماگيسترى.
2003 -جىلى نوتتينگەم ۋنيۆەرسيتەتى، ەكونوميكا عىلىمدارىنىڭ باكالاۆرى.
كاسىبي تاجىريبەسى:
2020 -جىلدان باستاپ «قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ ۇلتتىق ينۆەستيتسيالىق كورپوراتسياسى» ا ق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى بولىپ تابىلادى.
2019 ج - قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن مونەتارلىق وپەراتسيالار دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكى.
2015 -2019 ج ج قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكى، مونەتارلىق وپەراتسيالار دەپارتامەنتىندە باسشىلىق قىزمەتتەرىن اتقاردى.
2015 - ءتوراعانىڭ ورىنباسارى، «الماتى» الەۋمەتتىك- كاسىپكەرلىك كورپوراتسياسى» ۇ ك» ا ق.
2012 - 2015 ج ج - باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، «قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ ۇلتتىق ينۆەستيتسيالىق كورپوراتسياسى» ا ق.
2004 - 2012 ج ج - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكى، مونەتارلىق وپەراتسيالار دەپارتامەنتىندە ءتۇرلى لاۋازىمداردى اتقاردى.
2003 - 2004 ج ج - قازىناشىلىق دەپارتامەنتىنىڭ ترەيدەرى، «HSBC بانك قازاقستان» ە ب ا ق.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت بانك جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ تۋرالى ەكى زاڭعا قول قويدى.