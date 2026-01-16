ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:24, 16 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    نۇرجان تۇرسىنحانوۆ قارجى نارىعىن رەتتەۋ اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ وكىمىمەن نۇرجان اسقار ۇلى تۇرسىنحانوۆ جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Нұржан Тұрсынханов Қаржы нарығын реттеу агенттігі Төрағасының орынбасары болып тағайындалды
    Фото: Ақорда

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن نۇرجان اسقار ۇلى تۇرسىنحانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    2020 -جىلى نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەت، «executive MBA» باسشىلارىنا ارنالعان ىسكەرلىك اكىمشىلىك ماگيسترى.

    2003 -جىلى نوتتينگەم ۋنيۆەرسيتەتى، ەكونوميكا عىلىمدارىنىڭ باكالاۆرى.

    كاسىبي تاجىريبەسى:

    2020 -جىلدان باستاپ «قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ ۇلتتىق ينۆەستيتسيالىق كورپوراتسياسى» ا ق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى بولىپ تابىلادى.

    2019 ج - قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن مونەتارلىق وپەراتسيالار دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكى.

    2015 -2019 ج ج قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكى، مونەتارلىق وپەراتسيالار دەپارتامەنتىندە باسشىلىق قىزمەتتەرىن اتقاردى.

    2015 - ءتوراعانىڭ ورىنباسارى، «الماتى» الەۋمەتتىك- كاسىپكەرلىك كورپوراتسياسى» ۇ ك» ا ق.

    2012 - 2015 ج ج - باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، «قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ ۇلتتىق ينۆەستيتسيالىق كورپوراتسياسى» ا ق.

    2004 - 2012 ج ج - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكى، مونەتارلىق وپەراتسيالار دەپارتامەنتىندە ءتۇرلى لاۋازىمداردى اتقاردى.

    2003 - 2004 ج ج - قازىناشىلىق دەپارتامەنتىنىڭ ترەيدەرى، «HSBC بانك قازاقستان» ە ب ا ق.

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت بانك جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ تۋرالى ەكى زاڭعا قول قويدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار