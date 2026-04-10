نۇربەك ورالباي ازيا چەمپيوناتىندا توپ جاردى
استانا. قازاقپارات - 2024 -جىلعى وليمپيادا ويىندارىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى نۇربەك ورالباي موڭعوليانىڭ ۇلان-باتىر قالاسىندا ءوتىپ جاتقان بوكستان ازيا چەمپيوناتىندا قازاقستان قۇراماسىنا ءۇشىنشى التىن مەدالدى سىيلادى.
85 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەسىنىڭ فينالىندا قازاقستاندىق بوكسشى وزبەكستاندىق جاسۋربەك يۋلدوشيەۆپەن كەزدەسىپ، جەكپە-جەكتى باسىمدىقپەن باستادى. ءبىرىنشى راۋندتى 5:0 ەسەبىمەن اياقتاپ، ەكىنشى راۋندتا دا ۇستەمدىگىن ساقتادى. شەشۋشى راۋندتا دا بىلگەنىنەن جاڭىلماعان نۇربەك تورەشىلەردىڭ شەشىمىمەن جەڭىمپاز دەپ تانىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ورازبەك اسىلقۇلوۆ (60 كەلىگە دەيىن) پەن سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلىگە دەيىن) التىن جۇلدەنى يەلەنسە، تورەحان سابىرحان (70 كەلىگە دەيىن) فينالدا جەڭىلىپ، كۇمىس مەدالمەن شەكتەلدى.