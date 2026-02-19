نۇرالحان كوشەروۆ: تۇركىستاندا الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق ءوسىم تۇراقتى
تۇركىستان. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» تۇجىرىمداماسىنا سايكەس، تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرالحان كوشەروۆ تۇركىستان قالاسىنىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەستى. كەزدەسۋ بارىسىندا ءوڭىر باسشىسى وتكەن جىلى اتقارىلعان جۇمىستارعا جان- جاقتى توقتالىپ، وبلىستىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ كورسەتكىشتەرىن باياندادى.
- وسى جىلى دا ءبىرىنشى كەزدەسۋىمدى كيەلى تۇركىستان قالاسىنىڭ تۇرعىندارى - وزدەرىڭىزبەن وتكىزگەندى ءجون سانادىم. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ 2026 -جىلدىڭ قاڭتار ايىندا قىزىلوردا قالاسىندا ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ بەسىنشى وتىرىسىندا ەلىمىزدىڭ كەلەشەك دامۋ باعدارى مەن قوعامداعى وزەكتى ماسەلەلەر تۋرالى ويلارىن ورتاعا سالدى. بۇل باستامالار مەملەكەتتىك باسقارۋدى ىقشامداپ، ونىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، حالىقتىڭ جاعدايىن ودان ءارى كوتەرۋگە باعىتتالعان. مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىنا سايكەس، وبلىس اكىمدەرىنە بارلىق اۋدان، قالالاردىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەسىپ، ماسەلەلەردى اشىق ديالوگ الاڭىندا شەشۋ مىندەتتەلگەن. بىلتىرعى كەزدەسۋدە تۇركىستان قالاسى بويىنشا 17 ماسەلە كوتەرىلگەن. ولاردىڭ 16-سى شەشىمىن تاۋىپ، 1 ماسەلەسى بيىل شەشىلەدى. سىزدەر سۇراعان سپورت كەشەندەردىڭ قۇرىلىسى اياقتالىپ، قولدانىسقا بەرىلدى. ودان بولەك 111 كوشەگە اسفالت توسەلدى. وسىنىڭ بارلىعى سىزدەردىڭ قالا تۇرعىنى رەتىندە بەلسەندى ۇستانىمدارىڭىز بەن جەرگىلىكتى اكىمدىكپەن بىرلەسە اتقارعان جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە جۇزەگە استى. بۇگىنگى كەزدەسۋدە دە بەلسەندىلىك تانىتىپ، ويلارىڭىزدا جۇرگەن ماسەلەلەردى بىرگە تالقىلاپ، شەشىمىن تابۋعا اتسالىسايىق، - دەپ نۇرالحان كوشەروۆ مەملەكەتتىڭ قولداۋى مەن جۇيەلى جۇمىستىڭ ناتيجەسىندە تۇركىستان قالاسىنىڭ نەگىزگى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ كورسەتكىشتەرىندە وڭ ءوسىم قالىپتاسقانىن اتاپ ءوتتى.
جالپى وڭىرلىك ءونىم كولەمى 2025 -جىلى 526,3 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ، وتكەن جىلعى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 15,5 پايىزعا ءوستى. ونەركاسىپ ءونىم كولەمى 2025 -جىلى 45,9 ميلليارد تەڭگەگە جەتىپ، وتكەن جىلعى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 10,3 پايىزعا ارتقان. شاھاردا جاڭا نىساندار سالىنىپ، تۋريستىك، وندىرىستىك الەۋەت كوتەرىلىپ كەلەدى.
حالىقپەن كەزدەسۋدە قالا اكىمى ازىمبەك پازىلبەك ۇلىنىڭ وتكەن جىلعى جۇمىستار بويىنشا بايانداماسى تىڭدالدى.
ودان كەيىن قالا تۇرعىندارى تاراپىنان كوتەرىلگەن وزەكتى ماسەلەلەر تىڭدالىپ، ۇسىنىس- پىكىرلەر قابىلداندى. ءاربىر ازاماتقا ءوز پىكىرىن ەركىن ايتۋعا، ءوتىنىش-تىلەكتەرىن جەتكىزۋگە تولىق مۇمكىندىك بەرىلدى. تۇرعىندار جەردى زاڭداستىرۋ، باسپانامەن قامتۋ، ينفراقۇرىلىم، قوعامدىق كولىك، تۇرعىن ۇيلەردەگى كەمشىلىكتەر، الەۋمەتتىك قولداۋ، تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق، جول ساپاسى، ءبىلىم، ءتۋريزمدى دامىتۋ، الەۋمەتتىك نىساندار قۇرىلىسى جانە وزگە دە ماسەلەلەردى قوزعادى.
وبلىس اكىمى نۇرالحان كوشەروۆ ءاربىر سۇراققا ناقتى جاۋاپ بەرىپ، جاۋاپتى باسقارما باسشىلارى مەن ءتيىستى مەكەمە جەتەكشىلەرىنە تاپسىرمالار جۇكتەدى. كوتەرىلگەن ماسەلەلەردىڭ كەزەڭ- كەزەڭىمەن شەشىلۋى باقىلاۋعا الىناتىنىن جەتكىزدى.
كەزدەسۋگە قاتىسقان تۇرعىندار وڭىردەگى، قالاداعى ىلكىمدى ىستەر مەن باستامالارعا وڭ باعالارىن بەرىپ، كوتەرىلگەن ماسەلەلەر شەشىمىن تاباتىنىنا سەنىمىن ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، تۇركىستان وبلىسىندا ءوندىرىس ورىندارىن اشۋ، ينۆەستيتسيا تارتۋعا باسىمدىق بەرىلگەن. ءوڭىر ەكونوميكاسىنا 1,7 تريلليون تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلىپ، ءوسىم 121,6 پايىزدى قۇرادى. ونىڭ ىشىندە 1,1 تريلليون تەڭگەسى - جەكە ينۆەستيتسيا. ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋ ماقساتىندا وتكەن جىلى 340 ميلليارد تەڭگەگە 58 ينۆەستيتسيالىق جوبا ىسكە قوسىلىپ، 8 مىڭنان استام جۇمىس ورنى اشىلدى. ونىڭ ىشىندە ماقتا وڭدەۋ، اليۋميني بۇيىمدارى، تۇرعىن ۇيلەرگە ارنالعان گاز قازاندىقتارى جانە سۋسىن شىعاراتىن زاۋىتتار، ۋران جانە اك وڭدەۋ كەشەندەرى اشىلدى. مەملەكەتتىك بيۋدجەتكە سالىق ءتۇسىمى الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 234 ميلليارد. تەڭگەگە ءوسىپ، العاش رەت 1 تريلليون تەڭگەگە جەتتى.