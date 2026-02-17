ەندى WhatsApp-تا اتا-انا بالاسىن باقىلاي الادى
استانا. قازاقپارات - WhatsApp ازىرلەۋشىلەرى كامەلەتكە تولماعان قولدانۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىك قوسۋدى جوسپارلاپ وتىر. ەندى اتا-انالار بالاسىنا شەكتەۋلەرى بار ارنايى قوسىمشا اككاۋنت اشا الادى.
بۇل - مۇمكىندىكتەرى شەكتەلگەن جەكە پروفيل: ەگەر بالا WhatsApp بەلگىلەگەن ەڭ تومەنگى جاس تالاپتارىنا سايكەس كەلمەسە، قوسىمشانى تولىق پايدالانۋ ءۇشىن اتا-اناسىنىڭ كومەگىمەن وسىنداي اككاۋنت تىركەۋى قاجەت بولادى.
قوسىمشا پروفيل ارقىلى جاس قولدانۋشى بايلانىس تىزىمىندە جوق ادامدارعا جازىپ، ولاردان حابارلاما نەمەسە قوڭىراۋ قابىلداي المايدى. Wabetainfo دەرەگىنشە، اتا-انالار بالانىڭ بەلسەندىلىگى تۋرالى مالىمەت الىپ وتىرادى: مىسالى، جاڭا كونتاكت قوسقانى جونىندە حابارلاما كەلەدى، الايدا جۇيە حاتتاردىڭ مازمۇنىن كورسەتپەيدى. اككاۋنتتى تىركەۋ كەزىندە اتا-انا QR- كودتى سكانەرلەپ، كەيىن 6 تاڭبالى نەگىزگى PIN- كود ورناتادى. بۇل كود باپتاۋلاردى رۇقساتسىز وزگەرتۋگە جول بەرمەي، باقىلاۋ فۋنكسيالارىن باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. پروفيلدى تولىق ىسكە قوسۋ ءۇشىن سول PIN- كود قوسىمشا اككاۋنتتا ەنگىزىلەدى.
قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا مۇنداي اككاۋنتتاردا كەيبىر بولىمدەر قولجەتىمسىز بولادى: مىسالى، جاس قولدانۋشىلار «جاڭارتۋلار» (Updates) فۋنكسياسىنا كىرە المايدى، ياعني كەڭ اۋديتوريامەن كونتەنت ءبولىسۋ فۋنكسيالارىن پايدالانبايدى.
قوسىمشا اككاۋنت اتا-انا شەشىمىن وزگەرتكەنگە دەيىن نەمەسە قولدانۋشى WhatsApp-تا رۇقسات ەتىلگەن جاسقا تولعانعا دەيىن جۇمىس ىستەيدى. جاسى سايكەس كەلگەننەن كەيىن ونى نەگىزگى پروفيلدەن اجىراتىپ، قوسىمشانىڭ بارلىق مۇمكىندىگىن تولىق قولدانۋعا بولادى.
el.kz