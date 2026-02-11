ەندى قىز الىپ قاشقان جىگىت قانا ەمەس، قاسىنداعىلار دا سوتتى بولۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋروردىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ نەكەگە ماجبۇرلەۋ جانە ستالكينگ فاكتىلەرىنە قاتىستى قوزعالعان قىلمىستىق ىستەر تۋرالى مالىمەت بەردى.
ونىڭ سوزىنشە، قىزداردى ەركىنەن تىس الىپ قاشقاندار «ادام ۇرلاۋ» بابى بويىنشا جازاعا تارتىلۋى مۇمكىن.
جۋرناليستەردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرگەن ول پرەزيدەنتتىڭ سىنىنان كەيىن بۇل ماسەلەگە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى تاراپىنان ەرەكشە نازار اۋدارىلا باستاعانىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، بۇعان دەيىن قىلمىستىق كودەكستە ادام ۇرلاۋ بابى بولعان. الايدا 2025-جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ زاڭناماعا وزگەرىستەر ەنگىزىلىپ، «نەكەگە ماجبۇرلەۋ» جانە «ستالكينگ» باپتارى بولەك قاراستىرىلعان.
قىسقا مەرزىمنىڭ ىشىندە ستالكينگ بويىنشا 60 تان اسا ءىس قوزعالدى، ولاردىڭ ءبىرقاتارى سوتقا جولداندى. ال نەكەگە ماجبۇرلەۋ فاكتىلەرى بويىنشا 40 تان استام ءىس تىركەلدى. ونىڭ التاۋى قازىر سوتتا قارالىپ جاتىر، سوتتالعاندار دا بار، - دەدى عالىمجان قويگەلديەۆ.
ول «ءداستۇر» دەگەن جەلەۋمەن قىزداردى ەرىكسىز نەكەگە تۇرعىزۋ - قازاق قوعامىنا جات قۇبىلىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق جاڭا باپ اياسىندا جاۋاپكەرشىلىك تەك قىلمىستى تىكەلەي جاساعان ادامعا عانا ەمەس، وعان قاتىسى بار وزگە تۇلعالارعا دا جۇكتەلۋى مۇمكىن.
تەك ۇرلاعان ادام عانا ەمەس، ونىڭ جانىندا بولعان جاقىندارى دا جاۋاپقا تارتىلۋى ىقتيمال. بۇل باپتىڭ سانكسياسى وتە قاتاڭ - 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ قاراستىرىلعان. ال ستالكينگ بويىنشا 50 تاۋلىككە دەيىن قاماق جازاسى بار. بۇل دا از جازا ەمەس، - دەدى باس پروكۋروردىڭ ورىنباسارى.