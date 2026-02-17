ەندى دايىن قۇجاتتى ح ق و- دان تاۋلىك بويى الۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - دايىن قۇجاتتاردى ح ق و- دان وزىڭىزگە ىڭعايلى ۋاقىتتا الۋ ءۇشىن پوستامات قىزمەتىن پايدالانۋعا بولادى، دەپ حابارلايدى ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت.
بۇل سەرۆيس تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيدى جانە دەمالىس پەن مەرەكە كۇندەرى دە قولجەتىمدى.
- پوستاماتتار جاڭارتىلعان ح ق ك و عيماراتتارىندا، تاۋلىك بويى اشىق ايماقتاردا ورنالاسقان. قۇجات دايىن بولعان كەزدە ازامات ونى مامانعا جۇگىنبەي-اق، پوستاماتتاعى جەكە ۇياشىقتان ءوزى الىپ كەتە الادى.
قىزمەتتى راسىمدەۋ كەزىندە ح ق ك و- دا ءوتىنىش بەرگەندە دايىن قۇجاتتى الۋ ءتاسىلى رەتىندە پوستاماتتى تاڭداۋ قاجەت. قۇجات پوستاماتقا ورنالاستىرىلعاننان كەيىن ازاماتتىڭ تەلەفون نومىرىنە SMS- حابارلاما جىبەرىلەدى. حابارلامادا ۇياشىقتى اشۋعا ارنالعان جەكە كود كورسەتىلەدى. سونىمەن قاتار بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋدەن ءوتۋ قاراستىرىلعان، - دەپ جازىلعان اقپاراتتا.
دايىن قۇجاتتى ءۇش كۇن ىشىندە الىپ كەتۋگە بولادى. ەگەر وسى مەرزىمدە الىنباسا، قۇجات ح ق ك و مامانى ارقىلى ادەتتەگى تارتىپپەن بەرىلەدى.
قازىرگى تاڭدا پوستاماتتار ەلىمىزدىڭ 10 وڭىرىندە ورناتىلعان. جالپى سانى 14 قۇرىلعى جۇمىس ىستەيدى. ولار ارقىلى مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ 19 ءتۇرى بويىنشا دايىن ناتيجەلەردى الۋعا بولادى. 2026-جىلى بۇل قىزمەتتىڭ قۇنى 518 تەڭگەنى قۇرايدى.
2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا پوستامات قىزمەتىن ەڭ كوپ پايدالانعان قالالار - سەمەي، تاراز جانە تۇركىستان.
ايتا كەتەيىك، جەتىسۋدا جۇك كولىكتەرىن زاڭسىز تىركەپ وتىرعان مامانداندىرىلعان ح ق و قىزمەتكەرلەرى سوتتالدى.