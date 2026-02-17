ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:28, 17 - اقپان 2026 | GMT +5

    ەندى دايىن قۇجاتتى ح ق و- دان تاۋلىك بويى الۋعا بولادى

    استانا. KAZINFORM - دايىن قۇجاتتاردى ح ق و- دان وزىڭىزگە ىڭعايلى ۋاقىتتا الۋ ءۇشىن پوستامات قىزمەتىن پايدالانۋعا بولادى، دەپ حابارلايدى ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت.

    в
    Фото: Азаматтарға арналған үкімет

    بۇل سەرۆيس تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيدى جانە دەمالىس پەن مەرەكە كۇندەرى دە قولجەتىمدى.

    - پوستاماتتار جاڭارتىلعان ح ق ك و عيماراتتارىندا، تاۋلىك بويى اشىق ايماقتاردا ورنالاسقان. قۇجات دايىن بولعان كەزدە ازامات ونى مامانعا جۇگىنبەي-اق، پوستاماتتاعى جەكە ۇياشىقتان ءوزى الىپ كەتە الادى.

    قىزمەتتى راسىمدەۋ كەزىندە ح ق ك و- دا ءوتىنىش بەرگەندە دايىن قۇجاتتى الۋ ءتاسىلى رەتىندە پوستاماتتى تاڭداۋ قاجەت. قۇجات پوستاماتقا ورنالاستىرىلعاننان كەيىن ازاماتتىڭ تەلەفون نومىرىنە SMS- حابارلاما جىبەرىلەدى. حابارلامادا ۇياشىقتى اشۋعا ارنالعان جەكە كود كورسەتىلەدى. سونىمەن قاتار بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋدەن ءوتۋ قاراستىرىلعان، - دەپ جازىلعان اقپاراتتا.

    دايىن قۇجاتتى ءۇش كۇن ىشىندە الىپ كەتۋگە بولادى. ەگەر وسى مەرزىمدە الىنباسا، قۇجات ح ق ك و مامانى ارقىلى ادەتتەگى تارتىپپەن بەرىلەدى.

    قازىرگى تاڭدا پوستاماتتار ەلىمىزدىڭ 10 وڭىرىندە ورناتىلعان. جالپى سانى 14 قۇرىلعى جۇمىس ىستەيدى. ولار ارقىلى مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ 19 ءتۇرى بويىنشا دايىن ناتيجەلەردى الۋعا بولادى. 2026-جىلى بۇل قىزمەتتىڭ قۇنى 518 تەڭگەنى قۇرايدى.

    2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا پوستامات قىزمەتىن ەڭ كوپ پايدالانعان قالالار - سەمەي، تاراز جانە تۇركىستان.

    ايتا كەتەيىك، جەتىسۋدا جۇك كولىكتەرىن زاڭسىز تىركەپ وتىرعان مامانداندىرىلعان ح ق و قىزمەتكەرلەرى سوتتالدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار