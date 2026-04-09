ەندى باياناۋىل، زەرەندى جانە الاكولگە كولىكپەن جەتۋ جەڭىلدەيدى
استانا. قازاقپارات - جولداردى جاڭارتۋ ناتيجەسىندە جول ءجۇرۋ ۋاقىتى قىسقارىپ، تۋريستەر ءۇشىن ساپار جايلىلىعى ارتادى.
قازاقستاندا نەگىزگى تۋريستىك باعىتتارعا اپاراتىن اۆتوجولداردى اۋقىمدى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا. بيلىك ىشكى ءتۋريزمدى دامىتۋعا باسىمدىق بەرىپ، تانىمال تابيعي جانە كۋرورتتىق ايماقتارعا كولىك قولجەتىمدىلىگىن جاقسارتۋعا كۇش سالۋدا.
باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە شىعىس قازاقستانعا اپاراتىن جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ بەلگىلەندى. اتاپ ايتقاندا، ەلوردادان راحمان قاينارى مەن قاتونقاراعاي سياقتى تۋريستىك نىساندارعا اپاراتىن باعىتتارعا ەرەكشە كوڭىل بولىنۋدە. جولداردى جاڭارتۋ ناتيجەسىندە جول ءجۇرۋ ۋاقىتى قىسقارىپ، تۋريستەر ءۇشىن ساپار جايلىلىعى ارتادى دەپ كۇتىلۋدە.
نەگىزگى جوبالاردىڭ قاتارىندا «ورتالىق - باتىس» جانە «بەينەۋ - سەكسەۋىل» كولىك دالىزدەرىن دامىتۋ دا بار. بۇل باعىتتار جاڭا تۋريستىك مارشرۋتتاردى اشىپ، بۇرىن جەتۋى قيىن بولعان وڭىرلەرگە، سونىڭ ىشىندە كاسپي تەڭىزى جاعالاۋىنا قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتەدى.
سونىمەن قاتار، تۋريستىك ايماقتارعا اپاراتىن رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولداردى ورتاشا جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. جاڭارتۋ جاڭاوزەن - كەندىرلى، وسكەمەن - قاتونقاراعاي، كوكشەتاۋ - زەرەندى، كەگەن - قىرعىزستان شەكاراسى جانە قالقامان - باياناۋىل باعىتتارىن قامتيدى.
بۇدان بولەك، وڭىرلەردە تۋريستىك نىساندارعا اپاراتىن كىرمە جولداردى جاقسارتۋ بويىنشا ونداعان جوبا ىسكە اسىرىلۋدا. جالپى، 2026-جىلى 33 وڭىرلىك جوبا جوسپارلانعان.
جول بويى سەرۆيستى دامىتۋعا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر. بيىل شامامەن 50 جاڭا نىسان سالۋ جوسپارلانۋدا. بۇل ساياحاتشىلار ءۇشىن قولايلىلىقتى ارتتىرىپ، تراسسا بويىنداعى شاعىن بيزنەستىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەدى.
سونداي-اق تانىمال باعىتتارداعى جۇكتەمەنى ازايتۋعا باعىتتالعان شەشىمدەر ازىرلەنۋدە. ماسەلەن، الاكول كولىندە قابانباي اۋىلى ماڭىندا ۇزىندىعى 8 شاقىرىمنان اساتىن اينالما جول سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.
اتالعان جوبالاردى ىسكە اسىرۋ جول ساپاسىن جاقسارتىپ قانا قويماي، ەل ىشىندەگى تۋريستىك اعىندى ايتارلىقتاي ارتتىرادى دەپ كۇتىلۋدە.
2025-جىلى قازاقستاننىڭ كۋرورتتىق ايماقتارىنا 4,8 ميلليون تۋريست كەلگەن - بۇل الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا %11,5 عا كوپ. ونىڭ ىشىندە %17,3 ىن شەتەلدىك تۋريستەر قۇرادى. كوش باسىندا الماتى تاۋ كلاستەرى (2,9 ميلليون ادام)، ودان كەيىن شۋچينسك-بۋراباي جانە ماڭعىستاۋ ايماقتارى تۇر. جالپى ورنالاستىرۋ قىزمەتتەرىنىڭ كولەمى 198,5 ميلليارد تەڭگەگە جەتىپ، 1856 نىساندى قامتىدى. تۋريستەر سانىنىڭ ءوسۋى كوبىنە جول ينفراقۇرىلىمىنىڭ جاقسارۋىمەن بايلانىستى: جاڭا جانە جوندەلگەن تراسسالار تانىمال باعىتتاردى قولجەتىمدى ەتىپ، ساپارلاردى جەڭىلدەتىپ، ىشكى جانە كىرمە ءتۋريزمنىڭ دامۋىنا سەرپىن بەردى.
