ەندى الماتىدا تۋريستەردى تاۋعا شىعاردا تىركەۋدەن وتكىزەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا تاۋعا شىعاردان بۇرىن تۋريستەردى ەندى مىندەتتى تۇردە تىركەۋدەن وتكىزەدى. قۇتقارۋشىلار مەن تۋريزم باسقارماسىنىڭ وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل باستاما قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرىپ، وقىس وقيعانىڭ سانىن ازايتۋ ءۇشىن قولعا الىنعان.
- تۋريستەر اراسىندا مۇنداي نارسە جوق بولعانىمەن، ءبىز ونى ەنگىزگەلى وتىرمىز. توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىمەن، الماتى الپينيزم فەدەراتسياسىمەن بىرلەسىپ وسى ماسەلەنى قاراستىرىپ جاتىرمىز. جوبالار پۋلى بار، الدا توپتاسىپ ساپار شەگەتىندەردى تىركەي باستايمىز. بۇل ەڭ الدىمەن قاۋىپسىزدىك ءۇشىن كەرەك، - دەدى الماتىنىڭ تۋريزم باسقارماسىنىڭ تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى داۋرەن ەرعاليەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قالادا تاۋلى باعىتتاردى اباتتاندىرۋ مەن ءقاۋىپسىز ينفراقۇرىلىم قۇرۋ جۇمىستارى دا قاتار جۇرگىزىلىپ جاتىر ەكەن.
- قازىرگى تاڭدا 1000 شاقىرىمنان استام تاۋ جولى تسيفرلاندىرىلدى، ونىڭ شامامەن 850 شاقىرىمى اباتتاندىرىلعان. باعىتتاۋشى بەلگىلەر، ناۆيگاتسيالىق كورسەتكىشتەر ورناتىلىپ، دەمالىس ايماقتارى مەن قاۋىپسىزدىك ەلەمەنتتەرى جابدىقتالعان. بىلتىر قوسىمشا 100 شاقىرىم سۇرلەۋ اباتتاندىرىلسا، بيىل تاعى 350 شاقىرىمدى قامتۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونداي- اق توتەنشە جاعدايدا قۇرىلعىلاردى قۋاتتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن كۇن پانەلدەرى بار كەمپينگ ايماقتارى جاسالدى، - دەدى داۋرەن ەرعاليەۆ.
قۇتقارۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، تاۋداعى وقىس وقيعانىڭ كوپشىلىگى تۋريستەردىڭ جولعا دايىندىقسىز شىعىپ، قاۋىپسىزدىك ەرەجەسىن ەلەمەۋىنەن بولادى ەكەن.
- كيىم مەن اياق كيىمدى دۇرىس تاڭدامايدى، جولعا شىعاردا قولايسىز ۋاقىتتى تاڭداپ الادى. ادامدار كوبىنە كۇن رايى مەن جۇرەتىن جولىنىڭ كۇردەلىلىگىن ەسكەرمەيدى. ساپارعا الدىن الا دايىندالىپ، شاما- شارقىنا قاراپ الۋ كەرەك. بۇل ءقاۋىپتى جاعدايدىڭ الدىن الۋعا كومەكتەسەدى، - دەيدى ق ر ت ج م «بارىس» رەسپۋبليكالىق قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ باس قۇتقارۋشىسى ۆاديم پاك.
ول سونداي-اق جابايى جانۋارلارمەن كەزدەسكەن جاعدايدا ءوزىن قالاي ۇستاۋ كەرەگىن ەسكە سالدى.
- جانۋارلاردى ۇركىتپەۋ كەرەك، دۇرلىكپەۋى كەرەك. سابىر ساقتاپ، اقىرىن-اقىرىن شەگىنشەكتەپ، اراقاشىقتىقتى ساقتاۋ قاجەت. جاقىنداپ، سۋرەتكە ءتۇسىپ، نازار اۋدارتۋعا تىرىسپاۋ كەرەك. بۇل سولاردىڭ تىرشىلىك ەتەتىن ورتاسى، سوندىقتان شەكتەن شىقپاعانىڭىز دۇرىس، - دەدى ۆاديم پاك.
سونىمەن قاتار قۇتقارۋشىلار تاۋعا شىعاردا جاقىن-جۋىقتارىنا باعىتىن حابارلاپ، وزىمەن بىرگە قاجەتتى زاتتاردى الىپ ءجۇرۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى.
- ساپارعا شىعاردا قايدا باراتىنىڭىزدى، قاشان ورالاتىنىڭىزدى مىندەتتى تۇردە حابارلاۋ ايتۋ كەرەك. وزىڭىزبەن بىرگە ءدارى قوبديشاسىن، سۋ، ازىق- تۇلىك پەن جىلى كيىم الا ءجۇرىڭىز. ناۆيگاتسيانى قولدانا ءبىلۋ كەرەك، كۇن رايىنا دا كوز جۇگىرتىپ قويعان ارتىق بولمايدى، - دەدى ۆاديم پاك.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، وسى قاراپايىم ەرەجەلەردى ساقتاۋ مەن تۋريستەردى تىركەۋ سياقتى جاڭا ەرەجەلەردى ەنگىزۋ تاۋداعى دەمالىستى قاۋىپسىز ەتىپ، توتەنشە جاعدايدىڭ سانىن ازايتۋعا سەپ بولماقشى.