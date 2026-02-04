ناسا ايعا باعىتتالعان «ارتەميدا» ميسسياسىنىڭ ۇشىرىلۋىن كەيىنگە قالدىردى
استانا. قازاقپارات - NASA ايعا باعىتتالعان العاشقى پيلوتتىق ميسسياسىن سوڭعى جارتى عاسىردان استام ۋاقىتتان كەيىن جۇزەگە اسىرۋدى كەيىنگە قالدىردى.
عارىش اگەنتتىگى «ارتەميدا II» ميسسياسىن ناۋرىز ايىندا ۇشىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل ساپار بارىسىندا ءتورت عارىشكەر «اپوللون» باعدارلاماسى اياقتالعاننان بەرى العاش رەت تەرەڭ عارىشقا اتتانادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
شەشىم سەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ NASA عارىشكەرلەردى ايدىڭ اينالاسىندا بۇرىن-سوڭدى بولماعان ۇشۋعا جىبەرەتىن الىپ زىمىران جۇيەسىنىڭ ەڭ ماڭىزدى سىناعى - سۋ قولدانۋ ارقىلى باس دايىندىقتىڭ اياقتالعانىن جاريالاعاننان كەيىن قابىلداندى. ميسسيا 8 - اقپاندا ۇشىرىلادى دەپ كۇتىلگەنىن جازدى CNN.
الايدا اگەنتتىك سىناق كەزىندە سالقىن كۇن رايىنان بولعان كەشىگۋگە بايلانىستى تۋىنداعان ءبىرقاتار ماسەلە، سونىڭ ىشىندە Artemis II زىمىران-تاسىعىشىنا جانارماي قۇيۋ كەزىندە سۋتەگىنىڭ كەمۋى تۋرالى حابارلادى. اگەنتتىك مالىمدەمەسىندە كەشىگۋ كوماندالارعا دەرەكتەردى تالداۋعا جانە ەكىنشى ۇشىرۋ جاتتىعۋىن وتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنى ايتىلعان.
- SLS ۇشىرىلىمدارى اراسىندا ءۇش جىلدان استام ۋاقىت وتكەنىن ەسكەرە وتىرىپ ءبىز قيىندىقتارعا تاپ بولاتىنىمىزدى كۇتتىك. سوندىقتان جوعارى ىلعالدىلىق جاعدايىندا باس دايارلىقتى جۇرگىزىپ جاتىرمىز. بۇل سىناقتار ۇشۋ الدىنداعى ماسەلەلەردى انىقتاۋعا جانە ستارت كۇنى ساتتىلىكتىڭ ەڭ جوعارى ىقتيمالدىعىمەن ۇشىرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان، - دەپ مالىمدەدى NASA عارىش اگەنتتىگىنىڭ باسشىسى دجارەد ايزەكمان.
ۇشۋعا رۇقسات العاننان كەيىن، «ارتەميدا II» ميسسياسى ءتورت عارىشكەر - NASA- دان ريد ۋايزمان، ۆيكتور گلوۆەر، كريستينا كوح جانە كانادا عارىش اگەنتتىگىنەن دجەرەمي حانسەندى ايدىڭ ارعى بەتىنەن 10 كۇندىك ساياحاتقا جىبەرەدى. بۇل ميسسيا ادامزات جەردەن ەڭ ۇزاق قاشىقتىققا ۇشۋ بويىنشا جاڭا رەكورد ورناتۋى مۇمكىن.
استروناۆتتار ەندى كارانتيننەن بوساتىلادى، ال جاڭا كارانتينگە جوسپارلانعان ۇشىرىلىم كۇنىنەن شامامەن ەكى اپتا بۇرىن ورالادى.
NASA بۇعان دەيىن ۇشىرىلىم ءۇشىن قولجەتىمدى كۇندەر تۋرالى مالىمدەگەن، ول 6, 7, 8, 9 جانە 11 ناۋرىز.