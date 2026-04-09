ناۋرىزداعى ۇ ب ت ناتيجەسى جاريالاندى: 70 پايىز شەكتى بالدان ءوتتى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى ناۋرىز ۇ ب ت-سىنان 179 مىڭعا جۋىق ادام ءوتتى. تالاپكەرلەردىڭ 75 پايىزى تەستىلەۋدى قازاق تىلىندە، 25 پايىزى ورىس تىلىندە جانە 157 ادام اعىلشىن تىلىندە تاپسىردى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
تالاپكەرلەردىڭ 70 پايىزى شەكتى بال جينادى. بەس ءپان بويىنشا ورتاشا بال 66 بالدى قۇرادى. ەڭ جوعارى ناتيجە - 140 بال.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ تۇلەگى كەنەسوۆا جازيرا ءتورت ءپان بويىنشا 90 بال جينادى. سونىمەن قاتار جازيرا قازتەست سەرتيفيكاتىن پايدالانىپ، «قازاق ءتىلى» ءپانى بويىنشا بالدارىن كونۆەرتاتسيالادى. وسىلايشا، كەنەسوۆا جازيرانىڭ جالپى ناتيجەسى 140 بالدى قۇرايدى.
- تالاپكەرلەردىڭ تەست تاپسىرمالارىنىڭ مازمۇنى بويىنشا تەستىلەۋ اياقتالعاننان كەيىن 30 مينۋت ىشىندە اپەللياتسياعا بەرۋ قۇقىعى بار. تەحنيكالىق سەبەپتەر بويىنشا اپەللياتسيا تىكەلەي تەستىلەۋ كەزىندە قابىلدانادى. بۇل جولى 31 مىڭنان استام ءوتىنىش قابىلدانىپ، ولاردىڭ ىشىندە 17 بىرەگەي تەست تاپسىرماسىنا قاتىستى وتىنىشتەر قاناعاتتاندىرىلدى. رەسپۋبليكالىق كوميسسيا جۇمىسىن اياقتادى، تالاپكەرلەردىڭ سەرتيفيكاتتارى جەكە كابينەتتە قولجەتىمدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
تەستكە قاتىسۋشىلاردىڭ باسىم بولىگى «ماتەماتيكا- فيزيكا» كومبيناتسيالارىن تاڭداعان، اتاپ ايتقاندا، 18,7 پايىزى تاپسىردى. «بيولوگيا- حيميا» پاندەرىن 16,5 پايىز تاڭداعان. سونداي-اق، توپ-3 قاتارىنا تالاپكەرلەردىڭ 10,3 پايىز تاڭداعان «شىعارماشىلىق ەمتيحان» كومبيناتسياسى كىردى.
ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار وقۋعا تۇسۋشىلەر ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋدىڭ ارقاسىندا ۇ ب ت-عا 408 تالاپكەر قاتىسقانىن ايتا كەتكەن ءجون.
ۇ ب ت-نى وتكىزۋ بارىسىندا 264 ەرەجە بۇزۋشىلىق انىقتالدى. 130 تالاپكەر سمارتفونداردى، شپارگالكالاردى جانە باسقا دا تىيىم سالىنعان زاتتاردى الىپ كىرمەك بولعانى ءۇشىن تەستىلەۋدەن شەتتەتىلدى. تاعى 134 ادام تەستىلەۋ كەزىندە ەرەجەلەردى بۇزعانى ءۇشىن اۋديتوريادان شىعارىلدى، ولاردىڭ ناتيجەلەرى جويىلدى. وزگە ادامداردىڭ ورنىنا كىرۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جوق.
2026 -جىلعى ۇ ب ت اياقتالعاننان كەيىن كۇنتىزبەلىك جىلدىڭ 31-قازانىنا دەيىن بەينەجازبالارعا تالداۋ جۇرگىزىلەدى. تىيىم سالىنعان زاتتاردى پايدالانۋ نەمەسە ەرەجەلەردى بۇزۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جاعدايدا ۇ ب ت ناتيجەلەرى جويىلادى.