ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:11, 30 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ناۋرىزدا ەل ازاماتتارى قانشا كۇن دەمالادى؟

    استانا. KAZINFORM - كوكتەمنىڭ العاشقى ايىندا ەل ازاماتتارىن ۇزاق دەمالىس كۇتەدى.

    Наурыз мейрамы
    Фото: Бекбау Тайманов

    ناۋرىزدا قازاقستاندىقتار قانشا كۇن دەمالادى؟

    ناۋرىزدا قازاقستاندا ەكى مەملەكەتتىك مەرەكە اتاپ وتىلەدى: حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى (8-ناۋرىز) جانە ناۋرىز مەيرامى (21-23-ناۋرىز).

    بۇل ايدا:

    اپتاسىنا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن 13 دەمالىس كۇنى جانە 18 جۇمىس كۇنى بولادى؛

    اپتاسىنا التى كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن 9 دەمالىس كۇنى جانە 22 جۇمىس كۇنى بولادى.

    8-ناۋرىزدا قالاي دەمالامىز؟

    2026-جىلى حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى جەكسەنبىگە سايكەس كەلەدى. سوندىقتان 9-ناۋرىز، ياعني دۇيسەنبى دە دەمالىس بولادى. ۇزاق دەمالىستان كەيىن العاشقى جۇمىس كۇنى – 10-ناۋرىز، سەيسەنبى.

    8-ناۋرىزداعى دەمالىس كەستەسى:

    اپتاسىنا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن 7، 8 جانە 9-ناۋرىز - قاتارىنان ءۇش كۇن دەمالىس، 10-ناۋرىز - جۇمىس كۇنى؛

    اپتاسىنا التى كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن 7-ناۋرىز - جۇمىس كۇنى، 8 جانە 9-ناۋرىز - دەمالىس كۇندەرى، 10-ناۋرىز - جۇمىس كۇنى.

    ناۋرىزدا قالاي دەمالامىز؟

    ناۋرىز مەيرامى 21-23-ناۋرىز ارالىعىندا اتاپ وتىلەدى.

    21-ناۋرىز - سەنبى؛

    22-ناۋرىز - جەكسەنبى؛

    23-ناۋرىز - دۇيسەنبى.

    ءبىر بولىگى دەمالىس كۇندەرىنە سايكەس كەلگەندىكتەن، قوسىمشا دەمالىس كۇندەرى رەتىندە 24 جانە 25-ناۋرىز بەرىلەدى.

    ناۋرىز مەرەكەسىندەگى دەمالىس كەستەسى:

    اپتاسىنا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن 21-25-ناۋرىز - بەس كۇن قاتارىنان دەمالىس (سەنبى-سارسەنبى)؛

    اپتاسىنا التى كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن 21، 22، 23 جانە 24-ناۋرىز - دەمالىس كۇندەرى، 25-ناۋرىز - جۇمىس كۇنى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار