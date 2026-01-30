ناۋرىزدا ەل ازاماتتارى قانشا كۇن دەمالادى؟
استانا. KAZINFORM - كوكتەمنىڭ العاشقى ايىندا ەل ازاماتتارىن ۇزاق دەمالىس كۇتەدى.
ناۋرىزدا قازاقستاندىقتار قانشا كۇن دەمالادى؟
ناۋرىزدا قازاقستاندا ەكى مەملەكەتتىك مەرەكە اتاپ وتىلەدى: حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى (8-ناۋرىز) جانە ناۋرىز مەيرامى (21-23-ناۋرىز).
بۇل ايدا:
اپتاسىنا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن 13 دەمالىس كۇنى جانە 18 جۇمىس كۇنى بولادى؛
اپتاسىنا التى كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن 9 دەمالىس كۇنى جانە 22 جۇمىس كۇنى بولادى.
8-ناۋرىزدا قالاي دەمالامىز؟
2026-جىلى حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى جەكسەنبىگە سايكەس كەلەدى. سوندىقتان 9-ناۋرىز، ياعني دۇيسەنبى دە دەمالىس بولادى. ۇزاق دەمالىستان كەيىن العاشقى جۇمىس كۇنى – 10-ناۋرىز، سەيسەنبى.
8-ناۋرىزداعى دەمالىس كەستەسى:
اپتاسىنا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن 7، 8 جانە 9-ناۋرىز - قاتارىنان ءۇش كۇن دەمالىس، 10-ناۋرىز - جۇمىس كۇنى؛
اپتاسىنا التى كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن 7-ناۋرىز - جۇمىس كۇنى، 8 جانە 9-ناۋرىز - دەمالىس كۇندەرى، 10-ناۋرىز - جۇمىس كۇنى.
ناۋرىزدا قالاي دەمالامىز؟
ناۋرىز مەيرامى 21-23-ناۋرىز ارالىعىندا اتاپ وتىلەدى.
21-ناۋرىز - سەنبى؛
22-ناۋرىز - جەكسەنبى؛
23-ناۋرىز - دۇيسەنبى.
ءبىر بولىگى دەمالىس كۇندەرىنە سايكەس كەلگەندىكتەن، قوسىمشا دەمالىس كۇندەرى رەتىندە 24 جانە 25-ناۋرىز بەرىلەدى.
ناۋرىز مەرەكەسىندەگى دەمالىس كەستەسى:
اپتاسىنا بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن 21-25-ناۋرىز - بەس كۇن قاتارىنان دەمالىس (سەنبى-سارسەنبى)؛
اپتاسىنا التى كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن 21، 22، 23 جانە 24-ناۋرىز - دەمالىس كۇندەرى، 25-ناۋرىز - جۇمىس كۇنى.