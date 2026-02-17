نارىعىمىزدى تاماق ونىمدەرىمەن ءالى كۇنگە تولىق قامتاماسىز ەتە الماي وتىرمىز - بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مينيسترلەر مەن اكىمدەرگە تالانتتى كاسىپكەرلەرگە دۇرىستاپ قولداۋ كورسەتۋدى تاپسىردى.
- ناتيجەلەر بار دەپ ايتۋعا بولادى. ءبىراق، وسى باعىتتا، ياعني تاماق وندىمدەرىن ءوندىرۋ باعىتىندا الەۋەت وتە جوعارى. ءبىز ءالى كۇنگە دەيىن ءوز نارىعىمىزدى تولىعىمەن قامتاماسىز ەتە الماي ءجۇرمىز. مۇمكىندىكتەر بار. مىسالى، مەن كەشە استاناداعى «ءتاپ- ءتاتتى» كومپانياسىنا باردىم. كىشىگىرىم كونديتەرلىك سەحتان باستاپ، 4-5 جىلدىڭ ىشىندە ۇلكەن زاۋىت سالىندى. 1,5 مىڭ ادام جۇمىس ىستەپ جاتىر. قازىرگى سىرتقى نارىقتارعا دا شىعۋ جوسپارى بار. كۇنىنە 20 توننا ءونىم وندىرىلەدى. كومپانيا يەلەرى 50، سودان كەيىن 100 تونناعا جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، وسىنداي كاسىپكەرلەردى قولداۋ، دۇرىس كورسەتۋ، ناسيحاتتاۋ كەرەك.
- كاسىپكەرلىكپەن اينالىسۋ ارينە، كەز كەلگەن ادامنىڭ قولىنان كەلە بەرمەيتىن دۇنيە. ءبىراق، تالانتى بار ادامداردى بارىنشا قولداۋىمىز كەرەك. وسىنداي كاسىپكەر - ءاربىر مەملەكەتتىڭ نەگىزگى تىرەگى. ونى دۇرىستاپ تۇسىنە ءبىلۋ كەرەك. بارلىق ۇكىمەت مۇشەلەرىنە، اكىمدەرگە ايتاتىنىم، وسىنداي كاسىپكەر ءار وڭىردە بار. ولارعا بارىنشا دۇرىستاپ قولداۋ كورسەتىڭىزدەر، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.