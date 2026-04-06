نەپال گيدتەرى الپينيستەردى ۋلاندىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى
استانا. KAZINFORM - نەپال پوليتسياسى ەۆەرەستكە شىعۋمەن بايلانىستى ساقتاندىرۋدىڭ ىقتيمال الاياقتىق سحەماسىن تەرگەپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
تەرگەۋ مالىمەتتەرى بويىنشا جەرگىلىكتى گيدتەر ساقتاندىرۋ كومپانيالارىنان ۇلكەن سوماداعى تولەمدەردى الۋ ءۇشىن توتەنشە جاعدايلاردى قاساقانا جاساعان بولۋى مۇمكىن.
جىل سايىن جۇزدەگەن ادام الەمنىڭ ەڭ بيىك شىڭىنا شىعۋ ءۇشىن كەزەككە تۇرادى. تەك نەپال جاعىنان شىعۋعا رۇقساتتىڭ ءوزى 9 مىڭ دوللاردان اسادى. قوسىمشا شىعىندارعا قۇرال-جابدىقتار، ساپار، گيدتەردىڭ قىزمەتى جانە قاجەت بولعان جاعدايدا سىرقاتتانعاندا نەمەسە اپات كەزىندە شۇعىل ەۆاكۋاتسياعا ارنالعان ساقتاندىرۋ كىرەدى.
گيدتەر تاۋدا وتتەگى جەتىسپەۋىنەن تۋىندايتىن اۋرۋدىڭ بەلگىلەرىن اسىرا سىلتەپ كورسەتۋ ارقىلى كليەنتتەردى قورقىتۋى مۇمكىن. باق مالىمەتتەرى بويىنشا ولاردىڭ كەيبىرى الپينيستەردىڭ تاعامىنا بيكاربوناتتى ادەيى قوسىپ، جاعدايىن ناشارلاتۋى ىقتيمال.
بۇل قىمبات ەۆاكۋاتسيالاردى ۇيىمداستىرۋعا، سودان كەيىن ساقتاندىرۋ تولەمدەرىن راسىمدەۋگە مۇمكىندىك بەردى.
باعالاۋعا قاراعاندا، قۇيتىرقى ارەكەتكە بارعاندار 2022 -جىلدان باستاپ 20 ميلليون دوللارعا دەيىن تابىس تاپتى دەگەن بولجام بار. بيلىك 2018 -جىلدان بەرى بولۋى مۇمكىن ۇقساس جاعدايلاردى دا تەرگەپ جاتىر.