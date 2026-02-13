مىسىردا 10 مىڭ جىل بۇرىنعى تاستار اراسىنان باسپانا تابىلدى
استانا. KAZINFORM - مىسىرلىق ارحەولوگتار سيناي تۇبەگىندە شامامەن 10000 جىل بۇرىن جاسالعان جارتاستاردان باسپانا تاپتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
مىسىردىڭ تۋريزم جانە كونە جادىگەرلەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، باسپانا وڭتۇستىك سيناي پروۆينتسياسىنداعى دجابال-ۋمم-اراك تاۋىندا تابىلعان. مينيسترلىك قۇمتاستان جاسالعان تابيعي باسپانانىڭ تاريحي جانە كوركەمدىك قۇندىلىعى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
نىساننىڭ ۇزىندىعى 100 مەتردەن اسادى. توبەسىندە جانۋارلاردىڭ، سيمۆولدىق فيگۋرالاردىڭ جانە ءارتۇرلى داۋىردەگى كۇندەلىكتى ءومىر كورىنىستەرىن قىزىل جانە سۇر تۇستەرمەن بەينەلەنگەن. كەيبىر كورىنىستەر ءبىزدىڭ داۋىرىمىزگە دەيىنگى 10000-5500 -جىلدار ارالىعىنا جاتادى.
بەينەلەر اراسىندا ساداق پەن يت ۇستاعان اڭشىلار، تۇيە مەن اتقا مىنگەن شاباندوزدار، ەرتەدەگى اراب جازۋلارى بار.
تۋريزم جانە كونە جادىگەرلەر ءمينيسترى شەريف فاتي بۇل جاڭالىقتىڭ سيناي تۇبەگىنىڭ باي مادەني مۇراسىن راستايتىنىن جانە مۇندا مىڭداعان جىلدار بويى ءارتۇرلى وركەنيەتتىڭ بولعانىن كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
مينيسترلىكتىڭ حابارلاۋىنشا، ۋمم-اراك تاريحقا دەيىنگى داۋىرلەردەن باستاپ ەرتە يسلام كەزەڭىنە دەيىنگى كوركەمدىك جانە سيمۆولدىق داستۇرلەردىڭ دامۋىن كورسەتەتىن اشىق اسپان استىنداعى تابيعي مۇراجاي.
ارحەولوگتار قازبا جۇمىستارى كەزىندە جانۋارلاردىڭ قالدىقتارى مەن تۇرعىن ۇيلەردىڭ ىزدەرىن دە تاپتى. بۇل باسپانانىڭ ادامدار مەن جانۋارلاردىڭ دەمالاتىن ورنى رەتىندە پايدالانىلعانىن كورسەتەدى. ەجەلگى ەگيپەت، ريم جانە ورتاعاسىرلىق كەزەڭدەرگە جاتاتىن تاس قۇرالدار مەن قىش ىدىستاردىڭ سىنىقتارى دا تابىلدى.
ەسكە سالايىق، نيۋ-يورك عالىمدارى جاڭا زەرتتەۋدە گيزانىڭ ۇلى پيراميداسى تەپە-تەڭدىك جۇيەسى مەن شىعىر ءتارىزدى مەحانيزمدەر ارقىلى سالىنعان دەگەن قورىتىندىعا كەلدى.