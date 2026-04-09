مينيسترلىك امەريكالىق بلوگەردى شاقىرۋ تۋرالى اقپاراتتى جوققا شىعاردى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ءبىرقاتار بۇقارالىق اقپارات قۇرالىندا جاريالانعان، امەريكالىق بلوگەردى ۆەدومستۆو ارنايى شاقىردى دەگەن اقپاراتتى رەسمي تۇردە جوققا شىعارادى.
مينيسترلىك شەتەلدىك بلوگەرلەردى، تۋريستىك قاۋىمداستىقتار مەن كومپانيالاردى توپتىق اقپاراتتىق تۋرلار اياسىندا شاقىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزەدى.
- ۆەدومستۆو قىزمەتىندە جەكەلەگەن جەكە تۇلعالاردى شاقىرۋ قاراستىرىلماعان. رەسمي تۇردە جەكە وتىنىشتەر تۇسكەن جاعدايدا مينيسترلىك جان-جاقتى قولداۋ كورسەتەدى. الايدا اتالعان بلوگەردەن مينيسترلىككە ەشقانداي ءوتىنىش كەلىپ تۇسپەگەن، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
سونىمەن قاتار Kazakh Tourism ۇلتتىق كومپانياسى اتىنان بلوگەرمەن جەكە حات الماسۋ بولعانىن حابارلايدى. كومپانيا مالىمەتى بويىنشا، كەلىسسوزدەر ناقتى كەلىسىمگە جەتپەي اياقتالعان.
- Kazakh Tourism ۇلتتىق كومپانياسى ءوز تاراپىنان ەلىمىزدىڭ تۋريستىك الەۋەتىمەن تانىسۋ ءۇشىن اقپاراتتىق قولداۋ كورسەتۋگە جانە قاجەتتى مالىمەتتەر ۇسىنۋعا دايىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك ەلدە تۋريستىك باعىتتارعا جول سالىنىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.