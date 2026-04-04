ميلليون تەرەك: استانا جاسىل قالاعا اينالا ما
استانا. KAZINFORM — استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك instagram پاراقشاسىندا بيىل قالادا 1 ميلليون جاسىل جەلەك وتىرعىزىلاتىنى تۋرالى جازدى. بۇل تۋرالى ەلوردانىڭ اكىمدىگى ءمالىم ەتتتى.
- اۋا رايىنىڭ جىلىنۋىنا بايلانىستى ەلوردادا جوندەۋ- قالپىنا كەلتىرۋ جانە اباتتاندىرۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىس باستالدى. ارىپتەستەرىممەن بىرگە قالانىڭ بارلىق اۋدانىن ارالاپ شىعامىز. جاياۋ ارالاۋ بارىسىندا جۇمىس جوسپارىنا تۇزەتۋلەر ەنگىزەمىز. وسى دەمالىس كۇندەرى جول سالۋ جانە جوندەۋ جۇمىسى باستالادى. سول سياقتى قوعامدىق كەڭىستىكتەردى اباتتاندىرۋ جۇمىسى باستالدى. بيىل دا قالامىزدا كوگالداندىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارامىز، - دەپ جازدى جەڭىس قاسىمبەك.
قالا باسشىسى سونداي-اق شامامەن 1 ميلليون جاسىل جەلەك (كوشەتتەر، بۇتالار، اعاشتار) وتىرعىزۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن ايتتى. سونداي-اق ل ر ت جوباسى جەلىسى بويىنداعى اۋماقتار دا اباتتاندىرىلاتىنى بەلگىلى بولدى.
كۇن سايىن قالادا سانيتارلىق تازالاۋ، جوندەۋ-قالپىنا كەلتىرۋ جانە وزگە دە جۇمىستار ءجۇرىپ جاتىر.
ال الماتىدا 2030 -جىلى ءار تۇرعىنعا 15 شارشى مەتر جاسىل جەلەك بولادى.