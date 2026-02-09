ميلاندا وليمپيادا ويىندارىنا قارسى شەرۋ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - سەنبى كۇنى ميلان مەن كورتينا قالالارىندا شامامەن ون مىڭعا جۋىق ادام وليمپيادا ويىندارىن وتكىزۋگە قارسى شەرۋگە شىقتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ەسكە سالايىق، وليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى كەشە «مەاتستسا» ستاديونىندا وتكەن.
نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر ەكولوگيالىق جانە ەكونوميكالىق تۇرعىدان «تۇراقسىز وليمپياداعا»، يتالياداعى ا ق ش- تىڭ ICE قىزمەتى اگەنتتەرىنىڭ بولۋىنا، سونداي-اق پالەستينانى قولداۋ ماقساتىندا جانە يتاليا مينيسترلەر كەڭەسى بەكىتكەن جاڭا قاۋىپسىزدىك شارالارىنا قارسى شىقتى.
بۇل - تۋرين قالاسىنداعى اسكاتاسۋنا الەۋمەتتىك ورتالىعىنان كوشىرۋگە قارسى اكسيادان كەيىن ءىرى قاتىسۋشىلار جينالۋى كۇتىلگەن العاشقى دەمونستراتسيا بولدى. اتالعان وقيعا كەزىندە قاقتىعىس سالدارىنان ءبىر پوليتسيا قىزمەتكەرى اۋىر جاراقات العان ەدى.
ميلاندا پوليتسيا سۋ شاشقىشتاردى قولدانعانى تىركەلدى، الايدا ەشكىم اۋىر زارداپ شەككەن جوق: بىرنەشە ادام جەڭىل جاراقات الىپ، ءتۇرلى قوعامدىق ۇيىمداردىڭ مۇشەلەرى بولعان التى ادام قاماۋعا الىندى.
نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر قالا ىشىندە جاڭادان اشىلعان وليمپيادالىق اۋىلدىڭ جانىنان ءجۇرىپ ءوتتى. شەرۋ بارىسىندا وتشاشۋ مەن ءتۇتىن شاشقىشتار قولدانىلعانىمەن، جالپى العاندا اكسيا بەيبىت تۇردە ءوتتى. كەيبىر ترانسپارانتتاردا «iCE out» دەگەن جازۋلار بولسا، باسقالارىندا دجوردجا مەلوني ۇكىمەتى مەن ميلان مەرى بەپپە سالانى سىنعا العان ۇراندار جازىلعان.