ميلان-2026: تاريحتا العاش رەت اعالى-قارىنداستار ءبىر ۋاقىتتا وليمپيادا چەمپيونى اتاندى
استانا. قازاقپارات – شۆەتسيالىق يزابەللا مەن راسمۋس ۆرانو كەرلينگتىڭ ميكست ءتۇرى بويىنشا وليمپيادا چەمپيونى اتاندى. فينالدا ولار امەريكالىق كوري تيسس پەن كوري دروپكيننەن 6:5 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.
وسىلايشا، وليمپيادا تاريحىندا العاش رەت كەرلينگتىڭ ميكست ساناتىندا التىن مەدالدى اعالى-قارىنداس جەڭىپ الىپ وتىر.
ءۇشىنشى ورىن ءۇشىن وتكەن كەزدەسۋدە يتاليالىق اموس موزانەر مەن ستەفانيا كونستانتيني بريتانيالىق بريۋس موۋەت پەن دجەننيفەر دوددستى 5:3 ەسەبىمەن ۇتىپ، قولا جۇلدەگە يە بولدى.
راسمۋس ۆرانو - ەكى دۇركىن وليمپيادا چەمپيونى. ول 2022-جىلى ەرلەر اراسىنداعى جارىستا التىن مەدال جەڭىپ العان. ال ونىڭ قارىنداسى يزابەللا وليمپيادا ويىندارىنا العاش رەت قاتىسىپ وتىر.
سونداي-اق، سلوۆەنيالىق پريەۆتستەر وتباسى وليمپيادا ويىندارىنداعى سەگىزىنشى جۇلدەسىنە قول جەتكىزدى. ترامپليننەن سەكىرۋدەن نيكا ۆودان، انجە لانيشەك، نيكا پريەۆتس جانە دومەن پريەۆتس كوماندالىق سىندا توپ جارعان بولاتىن. نيكا مەن دومەن پريەۆتستىڭ اعاسى پەتەر بۇعان دەيىن 2014 جانە 2022-جىلدارداعى وليمپيادا ويىندارىندا ءبىر التىن، ەكى كۇمىس جانە ءبىر قولا مەدال جەڭىپ العان ەدى.