ميحايل شايدوروۆتىڭ وليمپيادالىق وبرازى قالاي دۇنيەگە كەلدى - ديزاينەر
استانا. KAZINFORM - بەلگىلى قازاقستاندىق ديزاينەر ساكەن جاقسىبايەۆ Jibek Joly راديوسىنىڭ ەفيرىندە مانەرلەپ سىرعاناۋشى ميحايل شايدوروۆتىڭ وليمپياداداعى تاريحي جەڭىسىنە ارناپ تىگىلگەن كوستيۋمنىڭ قالاي دايىندالعانى جانە ونىڭ ماڭىزى تۋرالى ايتىپ بەردى.
شىعارماشىلىق سەرىكتەستىكتىڭ باستاۋى
ديزاينەر مەن سپورتشىنىڭ ورتاق جولى 2025-جىلدىڭ جازىندا باستالعان. ميحايلدىڭ مۇزداعى شەبەرلىگىنە ءتانتى بولعان ساكەن جاقسىبايەۆ وعان بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە ۇسىنىس تاستايدى.
- ميحايلدىڭ بولاشاعى زور ەكەنىن بىردەن اڭعاردىم. ونىڭ تالانتىنا دەگەن قۇرمەتىمنىڭ بەلگىسى رەتىندە ساحنالىق بەينەسىن جاساپ بەرۋ تۋرالى وزىنە حات جازدىم، - دەيدى ديزاينەر.
ولاردىڭ العاشقى جوباسى الماتىدا وتكەن دەنيس تەندى ەسكە الۋ تۋرنيرىنەن باستالدى. ول كەزدە سپورتشى ءۇشىن التىن جىپپەن زەرلەنگەن قىسقا شاپان ازىرلەنگەن بولاتىن. ءدال وسى ساتتەن باستاپ سپورتشى مەن ديزاينەرلىك توپتىڭ جۇيەلى سەرىكتەستىگىنە جول اشىلدى.
كوستيۋمنىڭ ءمانى مەن مازمۇنى
باستاپقىدا حالىقارالىق جارىستارعا ارنالعان كيىم كەيىنىرەك وليمپيادا تالاپتارىنا ساي تولىقتىرىلىپ، جەتىلدىرىلدى. كوستيۋم قويىلىمنىڭ ىشكى مازمۇنىن اشىپ، مۋزىكالىق ەكپىندى كۇشەيتىپ جانە ۇلتتىق رۋحتى پاش ەتۋ ءۇشىن جاسالعان.
ديزاينەردىڭ ايتۋىنشا، كوستيۋمنىڭ تۇستەر گامماسى اسپان تۇستەس كوگىلدىر تۇستەن قارا تۇسكە اۋىساتىن عارىشتىق كونتسەپتسياعا نەگىزدەلگەن. ال swarovski تاستارى مەن ارنايى جارىق ەففەكتىلەرى مۇزداعى قيمىلعا ەرەكشە كورىك قوسقان.
- مانەرلەپ سىرعاناۋدا كوستيۋم - قويىلىمنىڭ اجىراماس بولىگى. ول قيمىلعا كەدەرگى كەلتىرمەي، كەرىسىنشە، سەزىمدى ەسەلەپ، كورەرمەنگە باتىلدىق پەن اسەمدىكتىڭ تەپە-تەڭدىگىن كورسەتۋى ءتيىس، - دەپ اتاپ ءوتتى ساكەن جاقسىبايەۆ.
قولونەرشىلەردىڭ قاجىرلى ەڭبەگى
وليمپيادالىق كيىمدى دايىنداۋعا 2,5 اي ۋاقىت كەتكەن جانە بارلىق جۇمىس تەحنيكانىڭ كومەگىمەن ەمەس تولىعىمەن قولمەن تىگىلىپ، ازىرلەنگەن. ءار دەتالعا جەكە شەبەر جاۋاپ بەردى: ءبىرى كەستە تىكسە، ەكىنشىسى ماتانى بوياۋمەن اينالىسقان. ال تاستارمەن بەزەندىرۋ جۇمىسىن ءبىرتۇتاس ءستيلدى ساقتاۋ ءۇشىن تەك ءبىر مامان عانا جاساپ شىققان.
بۇل پروتسەستە ديزاينەرلىك امبيتسيا ەمەس، سپورتشىنىڭ جايلىلىعى الدىڭعى ورىنعا قويىلدى.
- ءبىز ءۇشىن ەڭ ماڭىزدىسى - ميحايلدىڭ ءوزىن ەركىن سەزىنۋى. ول كوستيۋمدى تىگۋ بارىسىندا كاسىبي كەڭەستەرىن بەرىپ، ونىڭ مۇزداعى تەحنيكالىق تالاپتارى مەن ىشكى تۇيسىگىن ەسكەرە وتىرىپ جاسالدى، - دەيدى اۆتور.
سونىمەن قاتار ميحايل شايدوروۆتىڭ كوستيۋمىن Vogue Italia جۋرنالى جوعارى باعالاعان ەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ميحايل شايدوروۆ اراعا 32 جىل سالىپ، ەل قورجىنىنا قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ كەزەكتى التىن جۇلدەسىن سىيلادى.