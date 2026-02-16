ميحايل شايدوروۆ مەملەكەت باسشىسى مەن بارشا قازاقستاندىقتارعا ريزاشىلىعىن جەتكىزدى
استانا. KAZINFORM - مانەرلەپ سىرعاناۋدان 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيادا چەمپيونى ميحايل شايدوروۆ وزىنە قولداۋ بىلدىرگەن بارشا قازاقستاندىق ازاماتتارىنا العىسىن ءبىلدىردى.
وتانداسىمىز يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا ءوتىپ جاتقان XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ ەرلەر اراسىندا مانەرلەپ سىرعاناۋدان جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى.
بۇل جونىندە سپورتشى ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا بەينەجازبا جاريالادى.
- قۇرمەتتى دوستار! سىزدەرگە ميلاننان سالەم جولدايمىن. ماعان قولداۋ بىلدىرگەن بارشا وتانداستارىما ريزاشىلىعىمدى جەتكىزگىم كەلەدى. سونداي-اق ءبىزدىڭ دايىندىعىمىزعا ەرەكشە قولداۋ كورسەتكەن مەملەكەت باسشىسىنا العىس ايتامىن. ەلىمىزدىڭ مانەرلەپ سىرعاناۋ فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى باۋىرجان ەرالىعا كەيىنگى جىلدارى اتالعان سپورتتىڭ دامۋىنا سىڭىرگەن ەڭبەگى ءۇشىن راقمەت ايتامىن. شىن جۇرەكتەن جارىسقا دايىندىق بارىسىندا جاۋاپتى جانە اۋىر كەزەڭدە قاسىمدا بولعان ماماندار مەن باپكەرلەرگە ريزاشىلىعىمىز شەكسىز. مەنىڭ جارىسقا قاتىسۋىم بارىسىندا تريبۋنا جانە كوگىلدىر ەكران ارقىلى قولداۋ كورسەتكەن بارشا قازاقستاندىقتار مەن جانكۇيەرلەرگە ريزاشىلىعىمدى جەتكىزگىم كەلەدى. سونداي-اق ماعان الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى قولداۋ بىلدىرگەن ازاماتتار از بولعان جوق، - دەدى ميحايل شايدوروۆ.
ميحايل شايدوروۆ 2004 -جىلى 25-ماۋسىمدا الماتى قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. وتانداسىمىز 2022 -جىلى جاسوسپىرىمدەر الەم چەمپيوناتىندا كۇمىس الدى.
ول ءۇشىن وتكەن جىل تابىستى بولدى. ا ق ش-تىڭ بوستون قالاسىندا ەرەسەكتەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا كۇمىس السا، ءتورت قۇرلىق چەمپيوناتىندا جەڭىس تۇعىرىنان كورىندى. ال حاربيندەگى ازيا ويىندارىندا وتانداسىمىز ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى.
اۆتور
اقبوتا تۇرسىنبەك