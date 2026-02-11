07:06, 11 - اقپان 2026 | GMT +5
مي قاي جاستان باستاپ قارتايا باستايدى؟
ادام ميىنداعى قارتايۋ ۇدەرىسى شامامەن 36-39 جاستا باستالادى. مۇنداي پىكىردى رەسەي عىلىم اكادەمياسىنىڭ اكادەميگى، رەسەي ءبىلىم اكادەمياسى پرەزيدەنتىنىڭ ورىنباسارى گەننادي ونيشەنكو ايتتى، دەپ حابارلايدى ريا نوۆوستي.
ونىڭ سوزىنشە، ءدال وسى جاسقا دەيىن ادام جاڭا يدەيا ۇسىنۋعا بەيىم بولادى، ال ودان كەيىنگى كەزەڭدە كوبىنە بۇرىن جيناعان زياتكەرلىك الەۋەتىنە سۇيەنىپ ءومىر سۇرەدى.
«بىزدە جاس عالىم دەگەن ۇعىم بار. بۇل - ادام جاڭا يدەيالار تۋدىرا الاتىن كەزەڭ. ودان كەيىن ول نەگىزىنەن وزىندە بار ءبىلىم مەن تاجىريبەگە ارقا سۇيەيدى. كوبىنە بۇل جاس - 36-39 ارالىعى»، - دەدى ونيشەنكو.
اكادەميك ميدىڭ قارتايۋى ءار ادامدا ءارقالاي جۇرەتىنىن دە اتاپ ءوتتى. بۇل ۇدەرىستىڭ جىلدامدىعىنا گەنەتيكالىق بەيىمدىلىك پەن جەكە ەرەكشەلىكتەر ايتارلىقتاي اسەر ەتەدى.
turkystan.kz