موپەد تىزگىندەگەندە نەنى ءبىلۋ قاجەت - پوليتسيا ەسكەرتۋ جاسادى
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى موپەد جۇرگىزۋشىلەرى ءبىلۋى ءتيىس ماڭىزدى ەرەجەلەردى ەسكە سالادى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، كوشەلەردە زۋلاپ جۇرگەن موپەدتەر - جاي عانا ىڭعايلى كولىك ەمەس، ولار تولىققاندى جاۋاپكەرشىلىكتى تالاپ ەتەتىن قوزعالىس قۇرالى.
- موپەد تىزگىندەۋ ەركىندىك سىيلاعانىمەن، ول ەركىندىك تارتىپپەن ۇشتاسقاندا عانا قاۋىپسىز بولادى. سوندىقتان موپەد جۇرگىزۋشىسى مىندەتتى تۇردە ءتيىستى ساناتتاعى جۇرگىزۋشى كۋالىگىنە (A1 ،A نەمەسە B) يە بولۋى ءتيىس. ودان سوڭ موپەدتى تىركەۋ كەرەك. مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرى مەن تەحنيكالىق پاسپورتىنىڭ بولۋى - زاڭ تالاپتارىن ورىنداۋ عانا ەمەس، كەز كەلگەن جاعداي كەزىندە ءسىزدىڭ قۇقىقتارىڭىزدى قورعاۋدىڭ كەپىلى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
جۇرگىزۋشى دە، جولاۋشى دا موتوشلەم كيۋگە مىندەتتى. موپەدپەن ءجۇرۋ جولدىڭ وڭ جاق جيەگىمەن نەمەسە ارنايى ۆەلوسيپەد جولدارىمەن جۇزەگە اسىرىلۋى ءتيىس. ال تروتۋار - جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە ارنالعان ايماق.
- رولگە ەشقاشان ماس كۇيدە وتىرماڭىز. ماس كۇيدە بولساڭىز رەاكسياڭىز تومەندەپ، قايعىلى جاعدايلارعا اكەلۋى مۇمكىن. بۇل تەك زاڭ بۇزۋشىلىق ەمەس، ادام ومىرىنە تونگەن ناقتى قاۋىپ، - دەلىنگەن حابارلامادا.