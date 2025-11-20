موڭعوليادان كەلگەن ميشەل دجوزەف ازياداعى العاشقى ۆوكالدىق جوبا Silk Way Star- دىڭ گراند-فينالىنا قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليادان كەلگەن ميشەل دجوزەف - استانادا ءوتىپ جاتقان ازياداعى العاشقى ۆوكالدىق جوبا Silk Way Star فيناليستەرىنىڭ ءبىرى. ءانشى كۇشتى داۋىسى، قايتالانباس بەينەلەرى جانە ساحناداعى جارقىن حاريزماسىمەن اۋقىمدى جوبا كورەرمەندەرىنىڭ ەسىندە قالدى.
شوۋدىڭ العاشقى ەپيزودىنان باستاپ ءانشى ءوزىن جان-جاقتى جانە كوركەم ورىنداۋشى رەتىندە تانىتتى. ءبىرىنشى ەپيزودتا ول ءوزىنىڭ «Bundan ulaan» ءانىن ورىندادى، ال ەكىنشىسىندە كورەرمەندەرگە جىگەرلى ورىنداعان «Uptown Funk» ءانىن سىيلادى. ءۇشىنشى ەپيزودتا ميشەل قازاقتىڭ «سىبىرلايىن» تانىمال ءانىن موڭعول تىلىندە ورىندادى.
ءتورتىنشى ەپيزودتا ءارتىس جاڭا بەينەدە شىعىپ، شوۋداعى ەڭ قيىن سىناقتاردىڭ ءبىرى دەپ سيپاتتاعان قىتاي تىلىندەگى Wu niang ءانىن ورىندادى. بەسىنشى ەپيزودتا ميشەل كورەرمەندەردى موڭعول ۇلتتىق اسپاپتارىنىڭ مۋزىكاسىمەن سۇيەمەلدەنگەن انا تىلىندە Altan bogdiin shil ءانىن جاندى ورىنداۋمەن تاڭقالدىردى. بۇل ساتتە ول ساحناعا ەرەكشە ءداستۇرلى ۇلتتىق كيىممەن شىعىپ، ءاندى ورىنداۋ كەزىندە كۇشتى ۆوكال جانە ەموتسيونالدىق تەرەڭدىكتى تانىتتى.
التىنشى شىعارىلىمدا ميشەل «Born Again» انىمەن كورەرمەندەردى تاعى تاڭقالدىرىپ، ۆوكالى، بەينەسى جانە ساحنالىق كوستيۋمى ارقىلى ەرەكشەلىگىن كورسەتتى. جوباعا قاتىسۋ كەزىندە ول جوعارى دەڭگەيدەگى شەبەرلىك پەن ساحنالىق سەنىمدىلىكتى تانىتىپ، جارىس كەستەسىندە كوش باستاپ تۇردى.
جەتىنشى ەپيزودتا ءانشى ساحناعا قازاقتىڭ ۇلتتىق ستيلىندە شىعىپ، «قاراتورعاي» ءانىن ورىندادى. سەگىزىنشى ەپيزود الەمدىك «earth Song» ءانىن اسەرلى ورىنداۋىنىڭ ارقاسىندا ەستە قالدى. جارتىلاي فينالدا ميشەل قازاقستاندىق ءانشى A. Z- مەن دۋەت ورىندادى. ولار «Bad Blood» ءانىن قازاق، موڭعول جانە اعىلشىن تىلدەرىندە شىرقادى.
ميشەل دجوزەف ءار ەپيزودتا ساحنالىق بەينەسىن، ۆوكالدىق شەبەرلىگىن جانە حورەوگرافياسىن كورسەتىپ، ءار ونەرىنە شىن جۇرەگىمەن ءارى ۇلكەن سەزىممەن بەرىلە ورىندادى.
قازىرگى كەزدە ءارتىس شوۋدىڭ ۇلكەن فينالىنا دايىندالىپ جاتىر، وندا Silk Way Star جەڭىمپازىنىڭ ەسىمى بەلگىلى بولدى.
Silk Way Star جوباسى ءبىر ساحنادا 12 ەل: قازاقستان، ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، قىتاي، قىرعىزستان، مالايزيا، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيا ورىنداۋشىلارىن بىرىكتىرگەن العاشقى ازيالىق ۆوكالدىق بايقاۋ بولدى.
گراند-فينال 22-قاراشادا ساعات 20:00 دە Jibek Joly تەلەارناسىندا تىكەلەي ەفيردە وتەدى. تىكەلەي كورسەتىلىم قازاقستان، ازەربايجان، تاجىكستان، قىرعىزستان جانە موڭعوليادا وتەدى.
جوبانىڭ فيناليستەرى قاتارىنا كەلەسى انشىلەر كىردى:
- ALEM (قازاقستان)؛
- يازمين ازيز (مالايزيا)؛
- اۆتانديل ابەسلاميدزە (گرۋزيا)؛
- ميشەل دجوزەف (موڭعوليا)؛
- چجان حە سيۋان (قىتاي)؛
- سارو گيەۆورگيان (ارمەنيا)؛
- مادينابونۋ ادىلوۆا (وزبەكستان).
بۇدان بۇرىن ازياداعى العاشقى مەگاجوبا Silk Way Star- دىڭ ەستە قالارلىق قاتىسۋشىلارىنىڭ ءبىرى مالايزيالىق ءانشى يازمين ازيز تۋرالى جازعان ەدىك. كۇشتى داۋىسى، ەرەكشە تەمبرى، حاريزماسى جانە مۇقيات ويلاستىرىلعان ساحنالىق بەينەلەرى ونى جوبانىڭ ەڭ كوپ تالقىلاناتىن ارتىستەرىنىڭ بىرىنە اينالدىردى.