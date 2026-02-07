19:18, 07 - اقپان 2026 | GMT +5
موڭعوليادا «مىڭ تۇيە مەرەكەسى - 2026» فەستيۆالى باستالادى
استانا. KAZINFORM - دالانزادگاد قالاسىندا «مىڭ تۇيە مەرەكەسى - 2026» فەستيۆالى باستالادى، ونىڭ اشىلۋى «تۇيەنى زەرتتەۋ جانە ينۆەستيتسيالار» فورۋمى ارقىلى وتەدى.
ستاتيستيكالىق دەرەكتەرگە سايكەس، 2025 -جىلعى جاعداي بويىنشا 155,9 مىڭ تۇيە تىركەلگەن ومنوگوۆ ايماعى ەلدە تۇيە سانى جونىنەن كوش باستاپ تۇر.
ومنوگوۆ ايماعىندا تۇيە سانى بويىنشا حانبوگد (30174)، ماندال- وۆوو (13079)، مانلاي (4437)، تسوگت- وۆوو (13079) جانە حۇرمەن (9047) سوموندارى الدىڭعى قاتاردا.
مەرەكە قوناقتارى ءۇشىن ءۇش كۇن بويى دالانزادگاد قالاسى بويىنشا گيدتىڭ سۇيەمەلدەۋىمەن تەگىن تانىستىرۋ تۋرى ۇيىمداستىرىلادى.