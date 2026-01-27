ق ز
    09:24, 27 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    موڭعوليادا «جىلقى كۇنى» مەرەكەسى ءوتتى

    استانا. KAZINFORM - وتكەن دەمالىس كۇندەرى موڭعوليا شاباندوزدارى قاۋىمداستىعىنىڭ «حۋشحان» برەندى جانە «اسپان كوشپەندىسى» جوباسىمەن بىرلەسىپ ۇيىمداستىرۋىمەن «جىلقى كۇنى» ءىس-شاراسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى مونتسامە.

    ءىس-شاراعا 13-ايماق پەن 3 اۋداننان كەلگەن 37 شاباندوز قاتىسقان.

    شارانىڭ نەگىزگى ماقساتتارى - قىسقى ءتۋريزمدى قولداۋ، كوشپەلى ءومىر سالتى مەن جىلقى شارۋاشىلىعىن ناسيحاتتاۋ، موڭعول جىلقىسىنىڭ قۇندىلىعىن ارتتىرۋ، ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇرانى ساقتاۋ، ءداستۇردى جاس ۇرپاققا جەتكىزۋ جانە جىلقى برەندينگىن قالىپتاستىرۋ.

    باعدارلاما شاباندوزدار شەرۋىمەن باستالىپ، ءداستۇرلى جارىستاردى قامتىدى.

    اتاپ ايتقاندا، تولىق شابىس كەزىندە جەردەن ۋرگا مەن قامشى ءىلۋ، جىلقى ۇستاۋ جانە ۇيرەتۋ، سونداي-اق جاياۋ ءجۇرىپ ارقان مەن ۋرگا لاقتىرۋ سايىستارى ءوتتى.

    جارىس قورىتىندىسى بويىنشا ءبىرىنشى ورىندى ءتوۆ ايماعى ءباتسۇمبەر سومونىنان كەلگەن جىلقىشى ر. ءپۇرەۆدورج يەلەندى. ەكىنشى ورىن دورنوگوۆ ايماعى دەلگەرەح سومونىنىڭ وكىلى تس. گومبودورجعا بۇيىردى. ءۇشىنشى ورىن حەنتيي ايماعى مۋرۋن سومونىنان و. تسولمونبااتارعا، ءتورتىنشى ورىن بۋلگان ايماعى بايان-نۋۋر سومونىنان ب. بايانبااتارعا، ال بەسىنشى ورىن ءتوۆ ايماعى ارگالانت سومونىنان ب. بااسانسۋققا بەرىلدى.

    سونىمەن قاتار ۇلتتىق كيىمدەگى ەڭ ۇزدىك قاتىسۋشى انىقتالىپ، قوناقتارعا دالا شايى ۇسىنىلدى.

    بۇدان بولەك، موڭعولدىڭ باقتاشى جانە اڭشىلىق يت تۇقىمدارىنىڭ تانىستىرىلىمى ۇيىمداستىرىلىپ، وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ ساۋدا ايماقتارى جۇمىس ىستەدى.

    ايتا كەتەلىك 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا قاتىساتىن موڭعوليا ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ سالتاناتتى جانە كۇندەلىكتى فورمالارى العاش رەت كورسەتىلگەن ەدى.

    نازىم بولەسوۆا

