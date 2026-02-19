موڭعوليا سيرەك كەزدەسەتىن جانۋارلار مەن قۇستار ءتىزىمىن جاڭارتتى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليا 20 جىلدىق ۇزىلىستەن كەيىن موڭعوليادا قىزىل ءتىزىم جاڭاردى، دەپ حابارلايدى مونتسامە.
موڭعوليادا ومىرتقالى جانۋارلاردىڭ سيرەك كەزدەسەتىن جانە جويىلىپ كەتۋ قاۋپى بار تۇرلەرىن باعالاۋ العاش رەت 20 جىلدان استام ۋاقىتتان كەيىن جاڭارتىلىپ، ۇلتتىق قىزىل ءتىزىم رەتىندە جاريالاندى.
قۇجات سۇتقورەكتىلەردى، قۇستاردى، بالىقتاردى، باۋىرىمەن جورعالاۋشىلار مەن امفيبيالاردى قامتيدى جانە بيولوگيالىق ارتۇرلىلىكتى ساقتاۋ سالاسىنداعى تابيعاتتى قورعاۋ ساياساتىنا، ستراتەگيالىق جوسپارلاۋعا جانە عىلىمي زەرتتەۋلەرگە ماڭىزدى اقپاراتتىق نەگىز بولا الادى.
حالىقارالىق تابيعاتتى قورعاۋ وداعىنىڭ (IUCN) قىزىل ءتىزىمى - 60 جىلدىق تاريحى بار حالىقارالىق تانىلعان قۇرال، ول جانۋارلار مەن وسىمدىكتەر تۇرلەرىنىڭ جويىلۋ قاۋپىن عىلىمي تۇرعىدا باعالايدى. بۇل ءتىزىم تابيعاتتى قورعاۋ شارالارىنىڭ باسىمدىقتارىن انىقتاۋ جانە ەڭ وسال تاكسونداردى قورعاۋعا باعىتتالعان باسقارۋشىلىق شەشىمدەر ازىرلەۋ ءۇشىن قولدانىلادى.
2006-2011 -جىلدار ارالىعىندا موڭعوليادا IUCN ادىستەمەسى بويىنشا 689 ومىرتقالى ءتۇر سيپاتتالدى: ولاردىڭ تارالۋ اۋماعى، قاۋىپ دەڭگەيلەرى، نەگىزگى تەرىس فاكتورلارى انىقتالىپ، ايماقتىق ساقتاۋ جوسپارلارى ازىرلەنىپ، ەنگىزىلدى.
جاڭا باعالاۋ 253 ءتۇردى قامتىدى - بالىقتار، سۇتقورەكتىلەر، امفيبيالار مەن باۋىرىمەن جورعالاۋشىلار. ونىڭ وزەكتىلىگى بۇرىنعى جاريالاۋدان 15-20 جىل وتۋىمەن، IUCN قىزىل ءتىزىمى كريتەريلەرىنىڭ وزگەرۋىمەن جانە پوپۋلياتسيالاردىڭ سانى مەن انتروپوگەندىك اسەردىڭ وزگەرۋىمەن بايلانىستى.
جۇمىس دۇنيەجۇزىلىك تابيعاتتى قورعاۋ قورى (WWF) قولداۋىمەن، 50 دەن استام عالىم، زەرتتەۋشى جانە جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ وقىتۋشىلارى قاتىسۋىمەن جۇزەگە اسىرىلدى.
