موڭعوليا نارىعىنا قازاقستان تاۋارلارىن ەكسپورتتاۋ جەڭىلدەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «ءبىر تاراپتان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق پەن وعان مۇشە مەملەكەتتەر جانە ەكىنشى تاراپتان موڭعوليا اراسىنداعى ۋاقىتشا ساۋدا كەلىسىمىن راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.
زاڭ 2025-جىلعى 27-ماۋسىمدا مينسك قالاسىندا قول قويىلعان كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋعا باعىتتالعان. كەلىسىمنىڭ ماقساتى - تاريفتىك جانە تاريفتىك ەمەس كەدەرگىلەردى ازايتۋ نەمەسە جويۋ ارقىلى تاراپتار اراسىنداعى تاۋارلار ساۋداسىن ىرىقتاندىرۋ جانە وڭايلاتۋ، سونداي-اق ەكونوميكالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى قولداۋ.
سەناتتىڭ ەكونوميكالىق ساياسات، يننوۆاتسيالىق دامۋ جانە كاسىپكەرلىك كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ قازاقستاندىق ەكسپورتتى موڭعوليا نارىعىنا ءارتاراپتاندىرۋ ءۇشىن قولايلى جاعدايلار جاساۋعا، وندىرىستىك بايلانىستاردى نىعايتۋعا جانە وڭىردەگى ساۋدا ساياساتىنىڭ بولجامدىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- كەلىسىمنىڭ تاۋارلىق قامتىلۋىنا ءار تاراپتان 367 تاۋار قالىپتاسقان. ءوز كەزەگىندە قازاقستاننىڭ ەكسپورتتىق مۇددەسى تولىقتاي قامتاماسىز ەتىلگەن. موڭعوليا ازىق-تۇلىك ونىمدەرى مەن ونەركاسىپتىك تاۋارلارعا يمپورتتىق كەدەندىك باجداردى الىپ تاستايدى. ەلىمىز ءۇشىن ەكونوميكالىق تيىمدىلىكتەرىنە توقتالساق، موڭعول تاراپىنىڭ تاريفتىك جەڭىلدىكتەرى رەسپۋبليكامىزدىڭ موڭعولياعا ەكسپورتىنىڭ 92 پايىزىن قامتيدى. ناتيجەسىندە، وتاندىق بيزنەس يمپورتتىق كەدەندىك باجداردى تولەۋ كەزىندە ۇنەمدەۋگە قول جەتكىزەدى. تاريفتىك قورعاۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋى قازاقستاندىق جەتكىزىلىمدەردى ۇلعايتۋعا قولايلى جاعداي جاساي وتىرىپ، ولاردىڭ موڭعوليا نارىعىنداعى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرادى، - دەدى سەناتور الىبەك ناۋتيەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاننان موڭعولياعا جەتكىزىلەتىن نەگىزگى تاۋارلار قاتارىنا تەمەكى ونىمدەرى، نان جانە كونديتەرلىك ونىمدەر، كوفە مەن ءشاي، دارىلىك زاتتار، تەلەديدارلار، مونيتورلار مەن پروەكتورلار جاتادى.
- ال قازاقستان موڭعوليادان جىلقى ەتىن، كارتوپ، پوشتا ماركالارى مەن وزگە دە باعالى قاعازداردى، اياق كيىم جانە باسقا دا تاۋارلاردى يمپورتتايدى. سونىمەن قاتار، كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ اۋىل شارۋاشىلىعى مەن ونەركاسىپ سەكتورلارىنىڭ دامۋىنا وڭ اسەرىن تيگىزەدى. ەكسپورت ءۇشىن قولايلى تاۋارلاردى وتكىزۋ نارىقتارىن كەڭەيتۋ ارقىلى وتاندىق ءوندىرىستى ۇلعايتۋ ءۇشىن قوسىمشا ىنتالاندىرۋ بولاتىنى ءسوزسىز. جالپى، بۇل كەلىسىم ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ەلدەرى مەن موڭعوليا اراسىنداعى ساۋدا بايلانىستارىن دامىتۋعا جانە نىعايتۋعا، سونداي-اق موڭعوليا نارىعىنا تاۋارلاردى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن قولايلى جاعدايلار قالىپتاستىرۋعا باعىتتالادى، - دەدى دەپۋتات.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قازاقستان موڭعوليامەن زەينەتاقى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالادى.