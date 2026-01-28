مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتى جاساقتاۋ ماسەلەسى كۇردەلەنىپ بارادى - ايگۇل قۇسپان
استانا. KAZINFORM - . پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترىنە ساۋال جولداعان ءماجىلىس دەپۋتاتى ايگۇل قۇسپان اسكەري قىزمەتتى تاڭدايتىن جاستاردىڭ سانى جىلدان جىلعا ازايىپ بارا جاتقانىنا الاڭداۋشىلىق تانىتتى.
- اسكەرگە دەيىنگى دايىندىق - جاستارىمىزدىڭ ەلدىك، ەرلىك ساناسىن قالىپتاستىرىپ دامىتۋعا جانە وتان الدىڭداعى قاسيەتتى بورىشىن ورىنداۋعا زور ىقپال ەتەدى. بۇل سالادا شەشۋشى فاكتور - فورمالدى تۇردە قامتۋ كورسەتكىشتەرى ەمەس، دايىندىقتىڭ شىنايى ساپاسى. «ەل بولامىن دەسەڭ - بەسىگىڭدى تۇزە» دەگەن ۇلاعاتتى ءسوز ءدال وسى تۇستا سالماقتى دا ارداقتى تۇعىردا. ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ مالىمەتىنە سۇيىنسەك، ەلىمىزدە اسكەري- پاتريوتتىق ۇيىرمەلەر مەن كلۋبتاردىڭ كەڭ جەلىسى قالىپتاسقان. وندا جىل سايىن جاستاردى كەڭىنەن قامتيتىن ءتۇرلى ءىس- شارالار وتكىزىلۋدە. الايدا، سوڭعى جىلدارى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتى جاساقتاۋ ماسەلەسى كۇردەلەنىپ بارا جاتقانى، شىندىق. وعان قوسا، اسكەري قىزمەتتى سانالى تۇردە ءومىرىنىڭ وزەگى، نەگىزى ەتىپ تاڭداعان جاستاردىڭ سانى جىلدان جىلعا ازايىپ بارادى، - دەدى دەپۋتات.
ونىڭ پايىمىنشا، بۇل كورىنىس اتقارىلىپ جاتقان شارالار تيىمدىلىگىنىڭ جەتكىلىكسىز جانە مۇندا فورماليزمنىڭ كەڭ ورىن العانىن كورسەتەدى. وسى ولقىلىقتاردى جويۋ ماقساتىندا 2025 -جىلدىڭ 16-شىلدەسىندە اسكەري- پاتريوتتىق تاربيە مەن اسكەرگە دەيىنگى دايىندىقتى ءبىرتۇتاس ءارى جۇيەلى مودەلىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان زاڭنامالىق وزگەرىستەر قابىلداندى. زاڭ اياسىندا سالالىق زاڭنامالار ءوزارا ۇيلەستىرىلىپ، ازاماتتاردى اسكەري قىزمەتكە دايارلاۋدىڭ نىساندارى ناقتىلانىپ، كەڭەيتىلدى. اتالعان وزگەرىستەر تولىق تۇردە شىنايى ىسكە اسقان جاعدايدا، ورتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ بارلىعىن، ونىڭ ىشىندە ماماندىرىلعان اسكەري مەكتەپتەردى ، وعان قوسا اسكەري- پاتريوتتىق بىرلەستىكتەردى قامتىپ، ولاردىڭ دايىندىق شارالارىنا، ەسەپكە الۋ جۇيەسىنە، قول جەتكىزگەن تابىستارىن باعالاۋعا جانە ءبىرىڭعاي تالاپتاردى ناتيجەلى جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- الايدا، قۇقىقتىق ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىنىڭ السىزدىگى، سونداي-اق جەكەلەگەن ۋاكىلەتتى ورگاندار تاراپىنان ورىنداۋشىلىق ءتارتىپتىڭ تومەندىگى، اتالعان زاڭ نورمالارىنىڭ بىتىراڭقى بەرەكەتسىزدىگىنە، باياۋ ىسكە اسۋىنا اكەلىپ، ولاردىڭ ومىرلىك ءمانى بار ناتيجەسىنە كەرى اسەرىن تيگىزۋدە. اسكەرگە دەيىنگى دايىندىقتى دامىتۋ - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋدىڭ جانە بالعىن جاستاردىڭ ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىگىن قالىپتاستىرۋدىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى ەكەنىن تاۋەلسىزدىك العان جىلدارىمىزدا ابدەن تانىدىق. وسىعان وراي، قىسقا مەرزىمدە ويى مەن بويى، جانى مەن قانى شىڭدالعان، وتان سۇيگىش جاستاردى دايىندايمىز دەسەك قازىردەن باستاپ بارلىق مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىمەن اۋقىمدى ۇيىمداستىرۋشىلىق، ادىستەمەلىك جانە باسقارۋشىلىق جۇمىستاردى جۇرگىزۋ اۋاداي قاجەت. «بىرلىك بار جەردە - تىرلىك بار» قاعيداتىن باسشىلىققا الا وتىرىپ، حالىق اراسىندا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى مەن جاستار بىرلەستىكتەرى اراسىندا اسكەرگە دەيىنگى دايىندىقتىڭ جاڭا تالاپتارىن، ونىڭ ماڭىزى مەن بولاشاعى جونىندە ماقساتتى ءارى جۇيەلى قۇقىقتىق-ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن ساپالى، ناتيجەلى تۇردە جۇرگىزۋ قاجەت، - دەدى ايگۇل قۇسپان.
بۇعان دەيىن وقۋ-اعارتۋ مەن قورعانىس مينيسترلىگى وقۋشىلارعا ارنالعان بىرلەسكەن اسكەري جيىندار وتكىزەتىنىن جازعان ەدىك.