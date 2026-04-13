مۇناي باعاسى قايتادان 100 دوللاردان استى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ا ق ش «ورمۋز بۇعازىنا كىرۋگە نەمەسە شىعۋعا تىرىساتىن بارلىق كەمەلەردى» بۇعاتتايتىنىن جاريالاعاننان كەيىن مۇناي باعاسى تاعى دا باررەلىنە 100 دوللاردان استى، دەپ حابارلايدى BBC.
Brent ماركالى مۇناي باعاسى 7,3 پايىزعا ءوسىپ، 102,30 دوللارعا جەتتى، ال ا ق ش- تىڭ WTI ماركالى مۇناي فيۋچەرستەرى 8 پايىزدان استامعا ءوسىپ، باررەلىنە 104,80 دوللاردى قۇرادى.
ا ق ش پەن يزرايلدىڭ شابۋىلدارى سالدارىنان يران الەمدەگى مۇناي مەن تابيعي گاز قورىنىڭ شامامەن بەستەن ءبىر بولىگى وتەتىن ورمۋز بۇعازىن ءىس جۇزىندە بۇعاتتالاتىنىن مالىمدەگەلى بەرى مۇناي باعاسى تۇراقتى تۇردە وزگەرىپ وتىردى.
وتكەن سارسەنبىدە ۆاشينگتون مەن تەگەران ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن نەگىزگى ساۋدا جولىن اشۋدى قامتيتىن اتىستى شارتتى تۇردە ەكى اپتاعا توقتاتۋعا كەلىسكەننەن كەيىن مۇناي باعاسى 100 دوللاردان تومەن ءتۇستى.
الايدا دەمالىس كۇندەرى وتكەن كەلىسسوزدىڭ ءساتسىز اياقتالۋى جاھاندىق ەنەرگەتيكالىق داعدارىستىڭ ۋشىعىپ كەتۋىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىق تۋدىردى.
- مۇناي باعاسى جوعارى بولىپ قالۋى مۇمكىن، سەبەبى قازىر كۇتىلەتىن ناتيجەلەر بلوكادانىڭ تولىق جۇزەگە اسىرىلۋىنا، كەمە قاتىناسىنداعى ۇزىلىستەردىڭ تارالۋىنا جانە ديپلوماتيانىڭ قايتا باستالۋىنا بايلانىستى، - دەدى سينگاپۋرداعى نانيان تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ەكونوميسى چۋا يەوۋ حۆي.
قور نارىعىنداعى جاعداي
دۇيسەنبى تاڭەرتەڭگى ساۋدا-ساتتىق كەزىندە ازيانىڭ نەگىزگى قور يندەكستەرى تومەندەدى. جاپونيانىڭ Nikkei 225 يندەكسى 1 پايىزعا، ال وڭتۇستىك كورەيانىڭ Kospi يندەكسى - 0,8 پايىزعا تومەندەدى. ازيا ەلدەرى يرانمەن سوعىستىڭ سالدارىنان اسىرەسە قاتتى زارداپ شەكتى، سەبەبى ولار تاياۋ شىعىستان كەلەتىن مۇنايعا قاتتى تاۋەلدى.
CNN جازۋىنشا، ترامپتىڭ ورمۋز بۇعازىن بۇعاتتاۋ جوسپارى امەريكالىقتار ءۇشىن قىمباتقا سوعۋى مۇمكىن: ەگەر مۇناي باعاسى كوتەرىلسە، بەنزين باعاسى جوعارى بولىپ قالا بەرەدى. جەكسەنبى كۇنى ا ق ش- تا ءبىر گاللون بەنزيننىڭ باعاسى دەمالىس كۇندەرى باعانىڭ ازداپ تومەندەۋىنە قاراماستان ورتاشا ەسەپپەن 4,12 دوللاردى قۇرادى. بۇل قاقتىعىستىڭ باسىنداعى كورسەتكىشتەن 38 پايىز كوپ.
وسىعان دەيىن امەريكانىڭ قارۋلى كۇشتەرى 13-ساۋىردەن باستاپ اقش ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) «تەڭىز بلوكاداسى» دەپ اتاعان ارەكەتتەرگە كىرىسەتىنىن جازدىق. بۇل شارالار يران پورتتارىمەن بايلانىسى بار بارلىق كەمەنىڭ قوزعالىسىن شەكتەۋگە باعىتتالعان.
- بۇل ەرەجە «يران پورتتارى مەن جاعالاۋ ايماقتارىنا كىرەتىن نەمەسە شىعاتىن بارلىق ەلدەردىڭ كەمەلەرىنە بەيتاراپ قولدانىلادى»، - دەلىنگەن ورتالىق قولباسشىلىقتىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى حابارلاماسىندا.
جاۋاپ رەتىندە يران يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى بۇعازعا جاقىنداعان كەز كەلگەن اسكەري كەمەلەر ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى اتىستى توقتاتۋدى بۇزۋشىلار بولىپ سانالاتىنىن جانە «قاتاڭ جازالاناتىنىن» مالىمدەدى.