    19:12, 26 - تامىز 2025 | GMT +5

    مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ 90 پايىزى تەك ەلەكتروندى فورماتتا كورسەتىلۋى ءتيىس - ۇكىمەت قاۋلىسى

    استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت قاۋلىسىمەن 2030-جىلعا دەيىنگى قازاقستاندا مەملەكەتتىك باسقارۋدى دامىتۋ تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى ءىس-قيمىل جوسپارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.

    Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    قۇجاتقا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەرگە سايكەس، ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار، سونداي-اق قازاقستان پرەزيدەنتىنە ەسەپ بەرەتىن مەملەكەتتىك ورگاندار مەن مۇددەلى ۇيىمدار مىندەتتى:

    - ءىس-قيمىل جوسپارىن ورىنداۋ شارالارىن قابىلداۋعا؛

    - جىلىنا ەكى رەت – 5-شىلدەگە جانە 20-جەلتوقسانعا دەيىن ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنە ىسكە اسىرۋ بارىسى تۋرالى ەسەپ ۇسىنۋعا.

    - ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى جيىنتىق اقپاراتتى ۇكىمەت اپپاراتىنا 25-شىلدەگە جانە 5-قاڭتارعا دەيىن بەرەدى.

    سونىمەن قاتار، ءىس-قيمىل جوسپارى جاڭا رەداكسيادا ۇسىنىلعان.

    2030-جىلعا دەيىنگى نەگىزگى كۇتىلەتىن نىسانالى كورسەتكىشتەر:

    - 0,89 - ەلەكتروندىق ۇكىمەتتى دامىتۋ يندەكسى (ب ۇ ۇ ادىستەمەسى بويىنشا)؛

    - 20 مينۋت - توپ-50 مەملەكەتتىك قىزمەتتى كورسەتۋگە ارنالعان شەكتى مەرزىم، بۇل رەتتە ادامي فاكتور تولىقتاي الىنىپ تاستالادى؛

    - مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ %90 تەك ەلەكتروندىق فورماتتا كورسەتىلۋى ءتيىس؛

    - الەۋمەتتىك وسال توپقا كورسەتىلەتىن مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ %50 پرواكتيۆتى فورماتتا بولۋى قاجەت.

    بيىل شىلدە دە 10 نەگىزگى مەملەكەتتىك قىزمەت ونلاين رەجيمگە كوشەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
