مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ 90 پايىزى تەك ەلەكتروندى فورماتتا كورسەتىلۋى ءتيىس - ۇكىمەت قاۋلىسى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت قاۋلىسىمەن 2030-جىلعا دەيىنگى قازاقستاندا مەملەكەتتىك باسقارۋدى دامىتۋ تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى ءىس-قيمىل جوسپارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.
قۇجاتقا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەرگە سايكەس، ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار، سونداي-اق قازاقستان پرەزيدەنتىنە ەسەپ بەرەتىن مەملەكەتتىك ورگاندار مەن مۇددەلى ۇيىمدار مىندەتتى:
- ءىس-قيمىل جوسپارىن ورىنداۋ شارالارىن قابىلداۋعا؛
- جىلىنا ەكى رەت – 5-شىلدەگە جانە 20-جەلتوقسانعا دەيىن ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنە ىسكە اسىرۋ بارىسى تۋرالى ەسەپ ۇسىنۋعا.
- ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى جيىنتىق اقپاراتتى ۇكىمەت اپپاراتىنا 25-شىلدەگە جانە 5-قاڭتارعا دەيىن بەرەدى.
سونىمەن قاتار، ءىس-قيمىل جوسپارى جاڭا رەداكسيادا ۇسىنىلعان.
2030-جىلعا دەيىنگى نەگىزگى كۇتىلەتىن نىسانالى كورسەتكىشتەر:
- 0,89 - ەلەكتروندىق ۇكىمەتتى دامىتۋ يندەكسى (ب ۇ ۇ ادىستەمەسى بويىنشا)؛
- 20 مينۋت - توپ-50 مەملەكەتتىك قىزمەتتى كورسەتۋگە ارنالعان شەكتى مەرزىم، بۇل رەتتە ادامي فاكتور تولىقتاي الىنىپ تاستالادى؛
- مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ %90 تەك ەلەكتروندىق فورماتتا كورسەتىلۋى ءتيىس؛
- الەۋمەتتىك وسال توپقا كورسەتىلەتىن مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ %50 پرواكتيۆتى فورماتتا بولۋى قاجەت.
بيىل شىلدە دە 10 نەگىزگى مەملەكەتتىك قىزمەت ونلاين رەجيمگە كوشەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.