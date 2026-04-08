مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە قويىلاتىن تالاپتار ايقىندالدى - زاڭ
استانا. KAZINFORM - بۇگىن پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتى تۋرالى» زاڭى مەن ىلەسپە قۇجات ەكىنشى وقىلىمدا قارالىپ، قابىلداندى.
ءماجىلىستىڭ زاڭناما جانە سوت-قۇقىقتىق رەفورما كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، قۇجاتتىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى - سەرۆيستىك جانە كليەنتكە باعدارلانۋ قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن مەملەكەتتىك قىزمەت مودەلىنە كوشۋ، مەملەكەتتىك اپپاراتتى كاسىبيلەندىرۋدى، سونداي-اق HR- پروتسەستەردى تسيفرلاندىرۋدى قامتاماسىز ەتۋ. مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە جانە ولاردىڭ لاۋازىمدىق مىندەتتەرىنە قويىلاتىن تالاپتار ايقىندالدى. ولاردىڭ ىشىندە - قازاقستاندىق پاتريوتيزم، كاسىبيلىك، اشىقتىق، ادەپتىلىك جانە ءمىنسىز بەدەل، سونداي- اق قۇقىق بۇزۋشىلىقتار مەن مۇددەلەر قاقتىعىسىنا توزبەۋشىلىك.
- زاڭدا مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق بىلىكتى كادرلاردى تارتۋعا جانە ۇستاپ قالۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار شارا كوزدەلگەن. ونىڭ ىشىندە ءبىر لاۋازىم اياسىندا مانساپتىق ءوسۋدىڭ دەڭگەيلەس تەتىگىن ەنگىزۋ، ول ەڭبەكاقى تولەۋ جۇيەسىمەن ۇيلەستىرىلەدى. «ب» كورپۋسىنىڭ ءبىر مەملەكەتتىك اكىمشىلىك لاۋازىمى شەڭبەرىندە لاۋازىمدىق دەڭگەيلەر بەلگىلەنەتىن بولادى، تيىسىنشە ءاربىر دەڭگەي ءۇشىن لاۋازىمدىق جالاقىنىڭ مولشەرى بەلگىلەنەدى. پيلوتتىق جوبا مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىندە، ادىلەت جانە ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىكتەرىندە، استانا قالاسىنىڭ جانە اتىراۋ وبلىسىنىڭ اكىمدىكتەرىندە 2 -جىلعا ەنگىزىلەدى، - دەلىنگەن كوميتەت اقپاراتىندا.
سونىمەن قاتار:
- ۇكىمەت ايقىندايتىن تارتىپپەن مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ جالاقىلارىن كەمىندە ءۇش جىلدا ءبىر رەت يندەكستەۋ تەتىگىن بەلگىلەۋ؛
- قىزمەت بويىنشا ءبىر ەلدى مەكەننەن ەكىنشى ەلدى مەكەنگە اۋىسقان نە مەملەكەتتىك ورگاننىڭ ورنى اۋىستىرىلعان جاعدايدا تۇرعىن ءۇي تولەمدەرىن، كوتەرمە جاردەماقىنى، ولاردىڭ مۇلكىن تاسىمالداۋعا جۇمسالعان شىعىستاردىڭ وتەماقىسىن بەرۋ؛
- روتاتسيالانعان، ورنى اۋىستىرىلعان نەمەسە باسقا ەلدى مەكەنگە اۋىستىرىلعان مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ بالالارىن بالاباقشالارعا كەزەكتەن تىس قابىلداۋ؛
- مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردى تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ازىرلەنگەن جەڭىلدەتىلگەن تۇرعىن ءۇي باعدارلامالارىنا قاتىسۋ؛
- مەملەكەتتىك قىزمەت ءوتىلى 25 جىلدان كەم ەمەس، مەملەكەتتىك ناگرادامەن نەمەسە ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ ۆەدومستۆولىق ناگراداسىمەن ناگرادتالعان مەملەكەتتىك قىزمەتشى زەينەتكە شىققان كەزدە وعان ءتورت لاۋازىمدىق ايلىقاقى مولشەرىندە ءبىرجولعى اقشالاي سىياقى بەرۋ؛
- ۇستەمە جۇمىس ۋاقىتىندا، دەمالىس جانە مەرەكە كۇندەرى جۇمىس ىستەگەنى ءۇشىن وتەماقى كەپىلدىكتەرىن بەلگىلەۋ؛
- مەملەكەتتىك قىزمەتشىگە مىندەتتى تۇردە دەمالىس كەستەسىنە سايكەس جىل سايىنعى ەڭبەك دەمالىسىن بەرۋ؛
- مەملەكەتتىك قىزمەت وتىلىنە بايلانىستى اقى تولەنەتىن قوسىمشا دەمالىس كۇندەرىن، سونداي-اق قىسقا مەرزىمدى دەمالىس بەرۋ قاراستىرىلعان.
مۇنىمەن قوسا، مەملەكەتتىك قىزمەتشىنىڭ جۇمىس ۋاقىتىنىڭ رەجيمى رەگلامەنتتەلگەن. كۇندەلىكتى جۇمىستىڭ ۇزاقتىعى سەگىز ساعاتقا دەيىن بەلگىلەنەدى. قالىپتى جۇمىس ۋاقىتى اپتاسىنا 40 ساعاتتان اسپاۋعا ءتيىس. ءبىرىنشى جانە ەكىنشى توپتارداعى مۇگەدەكتىگى بار مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە اپتاسىنا 36 ساعاتتان اسپايتىن جۇمىس ۋاقىتىنىڭ قىسقارتىلعان ۇزاقتىعى بەلگىلەنەدى. جۇكتى ايەلدىڭ، ءۇش جاسقا دەيىنگى بالاسى (بالالارى) بار اتا-انالاردىڭ ءبىرىنىڭ، سونداي- اق مەديتسينالىق قورىتىندىعا سايكەس وتباسىنىڭ ناۋقاس مۇشەسىنە كۇتىم جاساۋدى جۇزەگە اسىراتىن مەملەكەتتىك قىزمەتشىنىڭ جازباشا ءوتىنىشى بويىنشا ولارعا تولىق ەمەس جۇمىس ۋاقىتى رەجيمى بەلگىلەنەدى.
ودان بولەك، ءادىل، ينكليۋزيۆتى جانە الەۋمەتتىك باعدارلانعان مەملەكەتتى دامىتۋعا باعىتتالعان نورمالار قابىلداندى. تۇزەتۋلەر مۇگەدەكتىگى بار ادامداردىڭ مەملەكەتتىك لاۋازىمعا ورنالاسۋىنا شەكتەۋگە جول بەرمەۋدى كوزدەيدى.
ەسكە سالساق، بيىل ناۋرىز ايىندا ءماجىلىس «ق ر مەملەكەتتىك قىزمەتى تۋرالى» زاڭ جوباسىن ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلدادى.