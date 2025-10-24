مەملەكەتتىك ناگرادالار جۇيەسىنە جاڭادان 9 قۇرمەتتى اتاق قوسىلدى - قارين
استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا 500 دەن استام ەڭبەك ادامى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتالدى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين الەۋمەتتىك جەلىدە جازدى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەڭبەك كۋلتىن ىلگەرىلەتۋ، جۇمىسشى ماماندىقتار مارتەبەسىن ارتتىرۋ ساياساتىن جۇيەلى ءارى جوسپارلى تۇردە جۇرگىزىپ كەلەدى، - دەپ جازدى ەرلان قارين.
- پرەزيدەنت 2025 -جىلدى جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى دەپ جاريالادى.
- مەملەكەتتىك ناگرادالار جۇيەسىنە جاڭادان 9 قۇرمەتتى اتاق قوسىلدى: عالىمدار مەن ونەرتاپقىشتار، ينجەنەرلەر، ارحيتەكتورلار مەن قۇرىلىسشىلار، كەنشىلەر مەن شاحتەرلەر، گەولوگتار، ونەركاسىپ، كولىك، سۋ جانە اگرارلىق سالا جۇمىسشىلارى ءۇشىن.
- ەلىمىزدە 63 كاسىبي مەرەكە اتالىپ وتىلەدى، ەڭبەك كۇنىنە ەرەكشە ماڭىز بەرىلگەن.
- جىل سايىن ەلىمىزدىڭ دامۋىنا ادال ەڭبەگىمەن جەكە ۇلەسىن قوسىپ جۇرگەن ازاماتتارعا مەملەكەتتىك ناگرادالار تاپسىرىلادى.
- رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا پرەزيدەنت ءتۇرلى سالالاردىڭ 500 دەن استام جۇمىسشىسىن، ەڭبەك اۋلەتتەرىنىڭ 138 وكىلىن، 200 دەن استام عالىمدار مەن پەداگوگتەردى، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
- ەڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگرادا - «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاعى كوپ جىلدىق ەڭبەك ءوتىلى بار ءارى ەڭبەك اۋلەتتەرىنىڭ وكىلى سانالاتىن مەحانيزاتور م. قاراجۇمانوۆ پەن شاحتەر س. چەرنوبايعا بەرىلدى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن پرەزيدەنت عىلىمعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن مەملەكەتتىك ناگرادالار بەرگەن ەدى.