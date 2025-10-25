مەملەكەتتىك كەڭەسشى ءبىرقاتار قوعام قايراتكەرى مەن شىعارماشىلىق وكىلدەرىنە ناگرادالار تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جارلىعىمەن ءبىرقاتار قوعام قايراتكەرى مەن شىعارماشىلىق قاۋىم وكىلدەرى ەلىمىزدىڭ ساياسي، الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى مەن بەلسەندى قوعامدىق قىزمەتى ءۇشىن مەملەكەتتىك ناگرادالارعا يە بولدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ، پرەزيدەنت جانىنداعى جاستار ساياساتى جونىندەگى كەڭەستىڭ ءبىرقاتار مۇشەسىنە، شىعارماشىلىق قاۋىم وكىلدەرىنە مەملەكەتتىك ناگرادالار تاپسىردى.
II دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ مۇشەسى، قوعام قايراتكەرى، ەكونوميكا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى ورازالى سابدەن، III دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ق. قۋانىشبايەۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مۋزىكالىق دراما تەاترىنىڭ اكتريساسى لەيلو بەكنازار ماراپاتتالدى.
«پاراسات» وردەنى اكتەر، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى بەكجان تۇرىسقا، قازاقستان رەسپۋبليكاسى كاسىپوداقتار فەدەراتسياسىنىڭ ءتوراعاسى ساتىبالدى داۋلەتالينگە، س. اسفەندياروۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ءبىرىنشى پرورەكتورى ديليارا قايداروۆاعا جانە م. اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق دراما تەاترىنىڭ اكتەرى بەرىك ايتجانوۆقا تاپسىرىلدى.
«الاتاۋ» ءداستۇرلى ونەر تەاترىنىڭ ديرەكتورى ماقسات نۇراليەۆ، «احىسكا» تۇرىك ەتنومادەني بىرلەستىگىنىڭ قۇرمەتتى ءتوراعاسى اسكەر پيرييەۆ، ن. ساتس اتىنداعى ورىس مەملەكەتتىك اكادەميالىق بالالار مەن جاس وسپىرىمدەر تەاترىنىڭ ديرەكتورى يرينا سيمونوۆا، جازۋشى، جۋرناليست-پۋبليتسيست ساكەن سىبانباي «قۇرمەت» وردەنىنىڭ يەگەرى اتاندى.
الماتى وبلىسى قوعامدىق كەڭەسىنىڭ مۇشەسى قازىبەك داۋىتالييەۆ، «ءادىل ءسوز» ءسوز بوستاندىعىن قورعاۋ حالىقارالىق قورىنىڭ پرەزيدەنتى قارلىعاش جامانقۇلوۆا، Apple Inc كومپانياسىنىڭ ورتالىق ازيا مەن ارمەنياداعى ساياسات جانە مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بايلانىس ءبولىمىنىڭ باسشىسى ءادىلحان قوپابايەۆ، ەۋرازيا تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى ايجان تەمىربايەۆا، ءبىلىم سالاسى جونىندەگى ساراپشى ءانۋار وڭايبەكوۆ «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن ماراپاتتالدى.
اقىن سەرىكزات دۇيسەنعازى، قازاقستان جازۋشىلار وداعى استانا فيليالىنىڭ ديرەكتورى باۋىرجان وتەۋىليەۆ، جىرشى، كۇيشى بەرىك ءجۇسىپوۆ، ءداستۇرلى ءانشى تولعانباي سەمبايەۆ، كينوپروديۋسەر قۇرالاي اناربەكوۆا، كومپوزيتور قايرات باەكەنوۆ «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى» قۇرمەتتى اتاعىنا يە بولدى.
ەرلان قارين ماراپات يەلەرىن رەسپۋبليكا كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، مەملەكەتتىك ناگرادالار ەل ازاماتتارىنىڭ ەڭبەكتەگى زور جەتىستىكتەرىنە مەملەكەت پەن قوعام تاراپىنان بەرىلگەن بيىك باعا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا پرەزيدەنت ءبىر توپ ازاماتتى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى.