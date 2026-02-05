مەملەكەتتىك كەڭەسشى: 1995-جىلعى كونستيتۋتسيادان ورەسكەل قاتەلەر انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين قولدانىستاعى كونستيتۋتسيانىڭ قازاقشا رەداكسياسىنداعى كالكا ۇعىمداردى اتادى.
- 1995-جىلى قابىلدانعان كونستيتۋتسيادا كەزدەسەتىن ورەسكەل قاتەلەر، ءارتۇرلى قۇقىقتىق شەشىمدەرگە جەتەلەيتىن تەرميندەر مەن تىركەستەر انىقتالدى. مىسالى، قازىرگى كونستيتۋتسيادا «مەملەكەتتىك گيمن» دەپ جازىلعان. مۇنى كوپشىلىك «مەملەكەتتىك ءانۇران» دەپ قولدانادى. كوميسسيا مۇشەلەرى كونستيتۋتسيا جوباسىنا «مەملەكەتتىك ءانۇران» دەپ ەنگىزۋدى ۇسىندى. «ءانۇران» - تىلىمىزگە ابدەن ەنگەن ءسوز ءارى ماعىنانى تولىق بەرەدى.
سول سەكىلدى، «اسكەريلەندىرىلگەن قۇرامالار قۇرۋعا» ءسوزى «اسكەريلەندىرىلگەن جاساقتار قۇرۋعا» دەپ وزگەرتىلدى. «قۇراما» ءسوزى قازىر مۇلدە باسقا ماعىنادا قولدانىلادى. «جاساق» ءسوزى نورمانىڭ ءمانىن تولىق اشىپ تۇر، - دەدى ول.
سونداي-اق، قولدانىستاعى كونستيتۋتسيادا «سايلاۋ تاعايىندايدى» دەگەن ءسوزدىڭ دە زاڭ تىلىندەگى ماعىناسىنا نازار اۋدارىلعانىن ايتتى.
- سايلاۋ تاعايىندالمايدى، دۇرىسى - «سايلاۋ وتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانادى». وسى جاعداي دا ەسكەرىلدى. 1995-جىلى قابىلدانعان اتا زاڭدا «ازاماتتارعا كەشىرىم جاساۋدى جۇزەگە اسىرادى» دەگەن سويلەم بار. كالكا اۋدارما ەكەنى بىردەن بايقالىپ تۇر. سوندىقتان، ونى «كەشىرىم بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدايدى» دەپ وزگەرتۋ ۇسىنىلدى.
«تۇبەگەيلى پرينتسيپتەر» دەگەن تىركەس «نەگىز قۇراۋشى قاعيداتتار» دەپ الىندى. مۇنداي مىسالدار وتە كوپ. ءبارىن ايتىپ شىعۋ مۇمكىن ەمەس، - دەدى ەرلان قارين.
ايتا كەتەيىك، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىن ءتۇرلى مەكەمەلەر، ۇجىمدار تالقىلاپ جاتىر.