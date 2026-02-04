مەملەكەتتىك ءتىل زاڭناماسىن جەتىلدىرۋ قاجەت - قازىبەك يسا
استانا. KAZINFORM - تىلگە قاتىستى كەز كەلگەن قاتاڭ شەشىم سىرتقى كۇشتەرگە اقپاراتتىق جانە ساياسي مانيپۋلياتسيا جاساۋعا دايىن ارگۋمەنت بولماق. بۇل تۋرالى بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن تالقىلاۋ بارىسىندا دەپۋتات قازىبەك يسا ايتتى.
- پارلامەنتتە مەملەكەتتىك ءتىل تۋرالى زاڭ قابىلداۋ جايلى دەپۋتاتتىق ساۋال جاساعانىمدا ءبىر اۋىز قولداۋ جاساي الماي، قايتا قازاق تىلىنە قارسى شىققاندار قازىر اياق استىنان ءتىل جايلى «اقىل» ايتقىشتارعا اينالىپتى. قازىر پارلامەنت 90 پايىز قازاقشا سويلەيدى، قۇدايعا شۇكىر. وزگە ەتنوس وكىلدەرى، ارىپتەستەرىمىز دە بىزبەن جارىسىپ، مەملەكەتتىك تىلدە سويلەپ وتىر. 2024-جىلى تالاي كوتەرىپ ءجۇرىپ، زاڭعا «قازاقستان ازاماتتىعىن الۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك تىلدەن ەمتيحان تاپسىرۋ كەرەك» دەگەن باپتى ەنگىزدىك. بۇل ەلىمىزگە سىرتتان ەمىن-ەركىن ەشكىم كىرە بەرمەيدى دەگەن ءسوز. مەملەكەتتىك قىزمەتكە تۇرۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك ءتىلدى ءبىلۋ كەرەك، تەست تاپسىرىلادى. وسى تەستتى قايتا قاراپ، تولىقتىرۋ قاجەت، - دەدى دەپۋتات.
قازىبەك يسا پارلامەنتتە مەملەكەتتىك ءتىل زاڭناماسىن جەتىلدىرۋدى بىرنەشە رەت ۇسىنعانىن ەسكە سالدى.
- بۇل ماڭىزدى ماسەلە. مەملەكەتتىك ءتىل زاڭناماسىن جەتىلدىرۋ قاجەت ەكەنىن تاعى دا قايتالاپ ايتامىن. قازىرگى گەوساياسي احۋالدىڭ كۇردەلىگى سونداي: ءتىل ماسەلەسى قاۋىپسىزدىك فاكتورىنا اينالدى. بۇگىنگى الەمدە ول ىشكى ساياساتتان شىعىپ، گەوساياسي قۇرال مەن ىقپال بولىپ تۇر. سوندىقتان، وكىنىشكە وراي تىلگە قاتىستى كەز كەلگەن قاتاڭ شەشىم سىرتقى كۇشتەرگە اقپاراتتىق جانە ساياسي مانيپۋلياتسيا جاساۋعا دايىن ارگۋمەنت بولماق. ءتىل ماسەلەسىنىڭ بايىپتىلىعى تۇراقتىلىقتى ساقتايتىن مەحانيزم قىزمەتىن اتقارىپ كەلەدى. «تاۋەلسىزدىكتى الۋ قانداي قيىن بولسا، تاۋەلسىزدىكتى ساقتاپ قالۋ دا سونداي قيىن» دەيدى دانىشپاندار. سوندىقتان بۇل ماسەلەگە ءبىز بايسالدى بايىپپەن، سالماقتى سابىرمەن قاراۋىمىز كەرەك. قورىتا ايتارىمىز، مەملەكەتتىك ءتىلىمىز ۇلتىمىزدى ۇيىستىراتىن مارتەبەسى ايقىن تىلگە اينالۋى قاجەت. تاۋەلسىز ەلدىڭ تاعدىرى ءسىز بەن ءبىزدىڭ قولىمىزدا. جاڭا زامان تالابىنا ساي جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن قولدايمىز، - دەدى قازىبەك يسا.
ايتا كەتەيىك، جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن تالقىلاۋ بارىسىندا دەپۋتات ەركىن ءابىل «ۇلى دالا» ۇعىمىنىڭ كونستيتۋتسيادا كورىنىس تابۋى - تاريحي ساباقتاستىقتى قۇقىقتىق دەڭگەيدە بەكىتۋدىڭ ناقتى دالەلى ەكەنىن ايتقان ەدى.