مەملەكەت باسشىسىنا ەلدەگى كريمينوگەندىك احۋال جونىندە مالىمەت بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ەلدەگى كريمينوگەندىك احۋال، ىشكى ىستەر ورگاندارىنا جۇكتەلگەن مىندەتتەردىڭ ورىندالۋى، سونىڭ ىشىندە «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىن ورنىقتىرۋ جۇمىستارى جونىندە باياندالدى.
ەرجان سادەنوۆ 10 ايدا ەلدەگى قىلمىس سانى 5,3 مىڭعا ازايعانىن جانە قىلمىستىڭ ءىزىن سۋىتپاي اشۋ دەڭگەيى جاقسارعانىن جەتكىزدى.
وتباسىلىق- تۇرمىستىق دەڭگەيدەگى قۇقىقبۇزۋشىلىقتارمەن كۇرەس بەلسەندى تۇردە جۇرگىزىلىپ جاتىر. الدىن الۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەسىندە تۇرمىستىق سيپاتتاعى قىلمىس سانى - 8 پايىز، ونىڭ ىشىندە كىسى ولىمىنە اكەلىپ سوعاتىن جاعدايلار 26 پايىز ازايدى.
پرەزيدەنتكە بەرىلگەن مالىمەتكە سايكەس، ىزدەۋدە جۇرگەن 1391 ادام ۇستالعان. ولاردىڭ 138 ءى شەتەلدە قولعا ءتۇستى. جەدەل ءىس- شارالار بارىسىندا 30 توننادان استام ەسىرتكىنىڭ، سونىڭ ىشىندە ءبىر توننادان استام سينتەتيكالىق زاتتاردىڭ اينالىمعا تۇسۋىنە جول بەرىلمەدى.
ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى ءىس- قيمىل اياسىندا اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىسقا قاتىسى بار 185 قىلمىستىق توپ ۇستالدى. ينتەرنەت-الاياقتىقپەن كۇرەس باعىتىندا 12 كولل-ورتالىق جويىلدى. ونىڭ جەتەۋى شەتەلدە ورنالاسقان. شامامەن 83 ميلليون فرود- قوڭىراۋ جانە 4 مىڭ الاياقتىقپەن اينالىسقان سايت بۇعاتتالدى. سونداي- اق الاياقتاردىڭ 2,3 ميلليارد تەڭگە قاراجاتتى ەلدەن شىعارۋىنا توسقاۋىل قويىلدى.
مەملەكەت باسشىسىنا جول قاۋىپسىزدىگى مەن قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ەنگىزىلىپ جاتقان سيفرلىق شەشىمدەر تانىستىرىلدى. ماسەلەن، دروندار كومەگىمەن 6 مىڭنان استام، ورتاشا جىلدامدىقتى ولشەۋ جۇيەلەرى ارقىلى 190 مىڭنان استام جول ءجۇرۋ ەرەجەسىن بۇزۋ دەرەگى انىقتالدى. قابىلدانعان شارالار ناتيجەسىندە جول- كولىك وقيعاسى كەزىندەگى ءولىم- ءجىتىم سانى 9,4 پايىزعا، سونىڭ ىشىندە ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزۋشىلەر كىناسىنەن بولاتىن قايعىلى جاعدايلار 24 پايىزعا ازايدى.
Egov mobile جانە جەتەكشى بانكتەر قوسىمشالارىنا ينتەگراتسيالانعان «زاڭ جانە ءتارتىپ» ءموبيلدى سەرۆيسى ىسكە قوسىلعاننان بەرى ازاماتتاردان 32 مىڭنان استام ءوتىنىش تۇسكەن.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسىنا ەكسترەميزمگە قارسى كۇرەس پەن كوشى-قوندى باقىلاۋ شارالارى جونىندە باياندالدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلدەگى قۇقىقتىق ءتارتىپ پەن قوعامدىق قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ودان ءارى ارتتىرۋ بويىنشا ءبىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى.