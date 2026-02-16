مەملەكەت باسشىسى UAE SWAT Challenge-2026 حالىقارالىق جارىسىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا UAE SWAT Challenge-2026 حالىقارالىق جارىسىنان جۇلدەلى ورالعان كوماندالاردى سالتاناتتى تۇردە ماراپاتتاۋ ءراسىمى ءوتتى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جەڭىمپازداردى شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتاپ، ولار ناعىز قازاق جاۋىنگەرى رۋحىنىڭ قانداي بولاتىنىن الەم جۇرتشىلىعىنا پاش ەتكەنىن، قازاقستاننىڭ بەدەلىن بيىككە كوتەرگەنىن اتاپ ءوتتى.
- نامىستى قولدان بەرمەي، بايراقتى باسەكەدە توپ جاردىڭىزدار! سونىڭ ارقاسىندا كوك تۋىمىز جەلبىرەدى. ەلىمىزدىڭ مەرەيى ۇستەم بولدى. حالقىمىز سىزدەردى ماقتان تۇتادى. الەمنىڭ 48 ەلىنەن 100 دەن استام كوماندا جينالعان دۋبايداعى ءدۇبىرلى دودا - حالىقارالىق ماڭىزى بار وقيعا. بۇل اسا تارتىستى جارىس دەپ ايتساق، قاتە بولمايدى. سەبەبى بارلىق كوماندالار بەس كۇن بويى وتە كۇردەلى ماقساتتارعا قول جەتكىزۋ ءۇشىن كوپتەگەن توسقاۋىلداردى ەڭسەرۋى قاجەت بولدى. ءبىراق ءبىزدىڭ جاۋىنگەرلەر بارىن سالدى، اسكەري مىندەتتەردى ءمىنسىز ورىنداپ، اقىرى ەڭ جوعارى دەڭگەيدەگى شەبەرلىكتەرىن كورسەتتى. مۇنداي جارىسقا ءار مەملەكەت ءوزىنىڭ ەڭ مىقتى ساربازدارىن جىبەرەدى. سوعان قاراماستان ەل ءۇمىتىن اقتاپ، ۇزدىكتەردىڭ ۇزدىگى اتانۋ وڭاي ەمەس ەكەنى انىق. بۇل كەزدەيسوق جەتىستىك ەمەس. ءار جەتىستىك - زور ەرىك-جىگەر مەن قاجىرلى ەڭبەكتىڭ جەمىسى. ءار جەڭىس - مىقتى كاسىبي دايىندىق پەن اسقان شەبەرلىكتىڭ ايقىن كورىنىسى. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، بىلتىر وسى بەدەلدى جارىستا قازاقستان قۇراماسى ەكى كۇمىس جۇلدەنى ەنشىلەدى. بيىل دا سول جەڭىس جولىن جالعاستىرىپ، زور سەنىم ارتقان ۇلتتىق كوماندامىز ابىرويمەن ورالدى. «قازاقستان س» كومانداسى تەڭدەسى جوق، ياعني ابسوليۋتتى چەمپيون اتاندى. بۇل - تاماشا جەتىستىك، بۇل جەڭىس وسى تۋرنيردىڭ تاريحىندا قالادى. جىلدار زىمىراپ وتەدى، ءبىراق سىزدەردىڭ بالالارىڭىز، وسى قۋانىشتى كۇندەردىڭ كۋاسى بولعان، سىزدەردى قولداعان، سىزدەردى ماقتان تۇتقان بارلىق ادامدار بۇل جەڭىستى ءاردايىم ەرەكشە سەزىممەن ەسكە الىپ، ايتىپ وتىرادى. ال «قازاقستان ا» كومانداسى ەكىنشى ورىنعا يە بولدى. بۇل دا وتە جاقسى، ءبارىمىزدى قۋانتقان كەرەمەت ناتيجە، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.