مەملەكەت باسشىسى تەلەكوپىر ارقىلى KIA Qazaqstan اۆتوموبيل زاۋىتىن اشتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءىس-شاراعا قاتىسۋشىلاردى زاۋىتتىڭ اشىلۋىمەن قۇتتىقتاپ، بۇل ەلىمىزدەگى ماشينا جاساۋ سالاسىن دامىتۋ باعىتىنداعى وتە ماڭىزدى قادام ەكەنىنە نازار اۋداردى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى وسىدان ەكى جىل بۇرىن قوستانايعا ساپارى كەزىندە KIA Sportage اۆتوكولىگىنىڭ ءوندىرىسى ىسكە قوسىلعانىن ەسكە سالدى. بۇگىن Kia Motors كورپوراتسياسىمەن جاسالعان كەلىسىمگە سايكەس زاۋىت اشىلدى
پرەزيدەنت قازىر قازاقستاندا كورەيانىڭ 800-دەن استام كومپانياسى تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتقانىن ايتتى.
قاسىجومارت توقايەۆ KIA Corporation پرەزيدەنتى حو-سۋنگ سونگقا جانە كومپانياعا شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، اۋقىمدى جۇمىس اتقارىلعانىن، ناتيجەسىندە ءوزارا ءتيىمدى جانە جەمىستى بايلانىس نىعايا تۇسكەنىن اتاپ ءوتتى.
- جالپى، بۇگىنگى ايتۋلى وقيعا قازاقستان مەن كورەيا اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن تابىستى قارىم-قاتىناستىڭ جارقىن كورىنىسى ەكەنى انىق. كورەيا رەسپۋبليكاسى - قازاقستاننىڭ ازياداعى سەنىمدى ارىپتەسى. ءبىز ىنتىماقتاستىعىمىزدى كۇشەيتە تۇسۋگە مۇددەلىمىز. قازىر قازاقستاندا كورەيانىڭ 800 دەن استام كومپانياسى تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتىر. سونىڭ ىشىندە اۆتوكولىك جاساۋ سالاسىن ءوزارا ءتيىمدى ىقپالداستىق كوزى دەپ ايتۋعا تولىق نەگىز بار. بۇگىن اشىلىپ جاتقان بىرەگەي زاۋىت - سونىڭ ايقىن دالەلى. كىا كورپوراتسياسى اۆتوموبيل شىعاراتىن الەمدەگى 10 ءىرى كومپانيانىڭ قاتارىنا ك قازاقستان ازاماتتارى ەڭ كوپ ساتىپ الاتىن ءۇش كولىك ماركاسىنىڭ ءبىرى. KIA برەندىنىڭ اتاۋى «كوتەرىلىپ كەلە جاتقان» جانە «ازيا» دەگەن ەكى يەروگليفتەن قۇرالۋىنىڭ سيمۆولدىق ءمانى بار. شىن مانىندە، كومپانيا ازيانىڭ جاڭا ەكونوميكالىق ورلەۋى مەن گۇلدەنۋىنىڭ جارقىن كورىنىسىنە اينالدى. KIA - كەلەشەكتىڭ كورپوراتسياسى. كاسىپورىن شىعاراتىن اۆتوكولىكتەردە وزىق تەحنولوگيا، تارتىمدى ديزاين جانە جوعارى دەڭگەيدەگى سەنىمدىلىك ۇيلەسىم تاپقان، - دەدى