مەملەكەت باسشىسى Silk Way Star حالىقارالىق جوباسىنىڭ قاتىسۋشىلارىن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قۇرمەتتى Silk Way Star قاتىسۋشىلارى! بۇگىن بەدەلدى حالىقارالىق ونەر دوداسى ءوز مارەسىنە جەتەدى. بارشاڭىزدى شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن!
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىز حابارلادى.
- بۇل-ازيا ەلدەرىنىڭ رۋحاني ىقپالداستىعىن نىعايتىپ، حالىقتارىمىزدىڭ دوستىعىن بەكەمدەي تۇسەتىن بىرەگەي باستاما. Silk Way Star - مادەني ديپلوماتيانىڭ ايقىن كورىنىسى، ۇلتتارىمىزدىڭ سالت- ءداستۇرى مەن شىعارماشىلىعىن پاش ەتەتىن تاماشا جوبا. وسىنداي اۋقىمدى ءىس- شارالار ىنتىماعىمىزدى كۇشەيتەدى، ورتاق قۇندىلىقتارىمىزدى جان-جاقتى دارىپتەيدى. تەڭدەسسىز جوبانى تابىستى جۇزەگە اسىرۋعا مول ۇلەس قوسقان China Media Group مەدياكورپوراتسياسىنا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، مالايزيا، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان، وڭتۇستىك كورەيا ەلدەرىنەن كەلگەن دارىن يەلەرى وتە جوعارى دەڭگەيدە ونەر كورسەتىپ، ميلليونداعان كورەرمەننىڭ ىستىق ىقىلاسىنا بولەنىپ جاتقانىن ايتتى.
- بارشاڭىزعا العىس ايتامىن. الداعى ۋاقىتتا دا بيىك بەلەستەردى باعىندىرا بەرەسىزدەر دەپ سەنەمىن! سىزدەرگە اماندىق جانە ساتتىلىك تىلەيمىن!، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، وسى ۋاقىتتا Jibek Joly تەلەارناسىنان ازيانىڭ العاشقى ۆوكالدىق مەگاجوباسى -Silk Way Star- دىڭ فينالدىق شوۋى ترانسلياتسياسى ءوتىپ جاتىر. جوبا كورسەتىلىمى شامامەن 1 ميلليارد ادامدى قامتيدى.