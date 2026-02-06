14:42, 06 - اقپان 2026 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارلارىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت - قارۋلى كۇشتەردىڭ جوعارعى باس قولباسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى - قارۋلى كۇشتەرى باس شتابىنىڭ باستىعى قانىش ابۋباكىروۆ پەن قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى اسقار مۇستابەكوۆتى قابىلدادى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارلارىنا ۆەدومستۆوداعى جەتەكشىلىك ەتەتىن باعىتتارى بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى جوعارى ءبىلىم تۋرالى حالىقارالىق كونۆەنتسيانى راتيفيكاتسيالادى.