مەملەكەت باسشىسى «قازمۇنايگاز» ۇ ك ا ق باسقارما ءتوراعاسى اسحات حاسەنوۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆقا ۇلتتىق كومپانيانىڭ 2025 -جىلى اتقارعان جۇمىسى مەن بيىلعى مىندەتتەرى جونىندە مالىمەت بەرىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اسحات حاسەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، بىلتىر قىتايدىڭ CNOOC جانە Sinopec كومپانيالارىمەن اتىراۋ وبلىسىنداعى جىلىوي جانە باتىس قازاقستان وبلىسىنداعى بەرەزوۆسكيي جوبالارى بويىنشا جەر قويناۋىن پايدالانۋ كەلىسىمشارتتارى جاسالدى. Turkish Petroleum Corporation, BP، حورۆات كومىرسۋتەگى اگەنتتىگى سەكىلدى ءىرى حالىقارالىق كاسىپورىندار ەلىمىزدەگى پەرسپەكتيۆتى ۋچاسكەلەردى زەرتتەۋدە.
پرەزيدەنتكە «قازمۇنايگاز» كومپانياسى بۇعان دەيىن كەڭ كولەمدە زەرتتەلمەگەن جانە ءجىتى كوڭىل بولىنبەگەن اۋماقتاردا گەولوگيالىق بارلاۋ جۇرگىزۋگە ەرەكشە دەن قويعانى جونىندە باياندالدى. 2025 -جىلى 8 ىزدەۋ ۇڭعىماسىن بۇرعىلاۋ اياقتالدى، ال 2029 -جىلعا دەيىن تاعى 24 ىزدەۋ ۇڭعىماسىن بۇرعىلاۋ جوسپارلانعان. جالپى ينۆەستيتسيا كولەمى 900 ميلليون دوللاردان اسادى.
مەملەكەت باسشىسىنا ۇسىنىلعان ەسەپكە سايكەس، 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مۇناي مەن كوندەنسات ءوندىرۋ كولەمى 26,2 ميلليون تونناعا جەتتى. بۇل - 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا 10 پايىزعا جوعارى. بۇدان بولەك، كوگىلدىر وتىن ءوندىرۋ كولەمىن جىلىنا قوسىمشا 2,3 ميلليارد تەكشە مەترگە ۇلعايتۋ ءۇشىن باتىس پرورۆا، ورتالىق ورىكتاۋ جانە روجكوۆ كەن ورىندارىندا جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بىلتىر «قازمۇنايگازدىڭ» ءۇش مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىندا 17,5 ميلليون توننا شيكىزات وڭدەلدى. جەڭىل مۇناي ونىمدەرىن شىعارۋ كولەمى 13,6 ميلليون توننانى قۇرادى (2024 -جىلعى كورسەتكىشتەن 1,2 ميلليون تونناعا ارتىق).
سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆ مۇناي-گاز حيمياسى مەن گاز وڭدەۋ سالاسىنداعى جالپى قۇنى 15 ميلليارد دوللاردان اساتىن ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ بارىسىمەن تانىستى. ماڭعىستاۋ وبلىسىندا قۋاتى تاۋلىگىنە 50 مىڭ تەكشە مەتر بولاتىن «كەندىرلى» تەڭىز سۋىن تۇشىتۋ زاۋىتى پايدالانۋعا بەرىلدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن جانداندىرۋعا جانە ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ۋاقتىلى ىسكە اسىرۋعا قاتىستى مىندەت جۇكتەدى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن پرەزيدەنت كۇزەت قىزمەتىنە قاتىستى قۇجاتتى ماقۇلدادى.