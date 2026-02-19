مەملەكەت باسشىسى قازاقستان حالقىن رامازان ايىنىڭ باستالۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىن رامازان ايىنىڭ باستالۋىمەن قۇتتىقتادى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قازاقستان حالقىن رامازان ايىنىڭ باستالۋىمەن قۇتتىقتاۋى
قۇرمەتتى وتانداستار!
سىزدەردى كۇللى مۇسىلمان قاۋىمى ءۇشىن قاسيەتتى رامازان ايىنىڭ باستالۋىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن!
بۇل - دۇنيە جۇزىندەگى ميللياردتاعان جاندى رۋحاني تازارۋعا، جاقىنىنا جاناشىر ءارى قامقور بولۋعا ۇندەيتىن مەزگىل.
ورازا ازاماتتاردى شىدامدىلىق پەن توزىمدىلىككە شاقىرىپ، حالقىمىزدىڭ بويىنا قاراپايىمدىلىق، جاۋاپكەرشىلىك جانە ادالدىق سىندى اسىل قاسيەتتەردى سىڭىرەدى.
ورازانىڭ رۋحاني قۇندىلىقتارىن قازىر الەمدە بولىپ جاتقان كۇردەلى احۋالدى ەسكەرە وتىرىپ، كەمەل سانامەن قابىلداۋ، ونىڭ تۇپكى ماعىناسىن دۇرىس ءتۇسىنۋ - ۇلكەن يماندىلىقتىڭ بەلگىسى.
بۇگىندە قازاقستان اۋقىمدى وزگەرىستەردىڭ، تۇبەگەيلى جاڭعىرۋدىڭ تاريحي كەزەڭىنە قادام باستى. جاڭا حالىقتىق كونستيتۋتسيانىڭ جوباسى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلدى. بۇل ورلەۋ جانە ادىلەتتىلىك داڭعىلىنا تۇسكەن مەملەكەتىمىزدىڭ دامۋ باعىتىن ايقىندايتىن نەگىزگى زاڭ بولماق.
باس قۇجات مىڭداعان جىل تاريحى بار مەملەكەتتىلىگىمىزدى ودان ءارى نىعايتۋعا، ەلىمىزدەگى ساياسي، ازاماتتىق، ەكونوميكالىق ينستيتۋتتاردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرىپ، كۇشەيتۋگە جول اشادى.
ءبىز ءداستۇرلى رۋحاني-مادەني قۇندىلىقتارىمىزدى قاستەرلەي وتىرىپ، قۇقىق پەن زاڭ ۇستەمدىگى، ءتارتىپ پەن تازالىق، ادىلدىك پەن وتانشىلدىق سياقتى مىزعىماس قاعيداتتاردى تەرەڭ تۇسىنەتىن ءارى مۇلتىكسىز ساقتايتىن ۇلتتىڭ جاڭا بولمىسىن قالىپتاستىرىپ جاتىرمىز. مۇنىڭ ءبارى قاسيەتتى رامازان ايىنىڭ ماڭگىلىك ۇلاعاتىمەن تولىق ۇندەسەدى.
بىلىمگە، تازالىققا جانە جاقسىلىققا باستايتىن وركەنيەتتى قوعامدا رامازان ايى جاڭا رۋحاني مانگە يە بولىپ، بارشا جۇرتقا شاپاعاتىن تيگىزەتىنى ءسوزسىز.
قاسيەتتى رامازان قۇتتى بولسىن، مۇسىلمان جاماعاتى!