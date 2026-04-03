مەملەكەت باسشىسى قارۋلى كۇشتەردە ءبىرقاتار كادرلىق تاعايىنداۋلار جاسادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ وكىمدەرىمەن قارۋلى كۇشتەردە ءبىرقاتار كادرلىق تاعايىنداۋلار جۇرگىزىلدى.
- ماحسۋت كۋرماناليەۆيچ گۋسەينوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرىنىڭ دەسانتتىق- شابۋىلداۋ اسكەرلەرىنىڭ قولباسشىسى بولىپ تاعايىندالدى. وسىعان دەيىن اتقارعان لاۋازىمىنان بوساتىلدى.
سونداي-اق باعلان ابدىجالەل ۇلى وسەربايەۆ «استانا» وڭىرلىك قولباسشىلىعى اسكەرلەرىنىڭ قولباسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەيىرجان بايعونىسوۆ پرەزيدەنت اكىمشىلىگى ينۆەستيتسيا ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولدى.