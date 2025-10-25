مەملەكەت باسشىسى ۇ ق ك ءتوراعاسى ەرمەك ساعىمبايەۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتكە ۆەدومستۆونىڭ جىل باسىنان بەرى اتقارعان جۇمىسىنىڭ نەگىزگى ناتيجەلەرى مەن الداعى كەزەڭگە ارنالعان مىندەتتەرى جونىندە ەسەپ بەرىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەرمەك ساعىمبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارى ەكسترەميزم مەن تەرروريزمگە قاتىسى بار 67 ادامدى ۇستاعان. راديكالدىق اعىمنىڭ جەتەگىنە ەرگەن 83 ادام سوتتالدى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگىمەن بىرلەسە قابىلدانعان شارالار ناتيجەسىندە 17 قىلمىستىق توپ قۇرىقتالىپ، ولاردىڭ 244 مۇشەسى ۇستالدى. 96 ادام قاماۋعا الىندى.
زاڭسىز اينالىمنان 453 قارۋ، 64 گراناتا، 6 مىڭعا جۋىق وق-ءدارى تاركىلەندى. 16 ەسىرتكى زەرتحاناسى، 25 حالىقارالىق جانە 19 وڭىرلىك ەسىرتكى تاسىمالداۋ ارناسى جويىلدى. 20 تونناعا جۋىق ەسىرتكى زاتتارى، سونىڭ ىشىندە 13 توننا كولۋمبيالىق كوكاين مەن 10 توننا پرەكۋرسور اينالىمنان الىندى.
ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە جەمقورلىققا قارسى كۇرەس اياسىندا مەملەكەتكە 3,8 تريلليون تەڭگە كولەمىندە زالال كەلتىرىلمەدى. بيۋجەتكە 255 ميلليارد تەڭگە وتەلدى. كوررۋپتسيا فاكتىسى بويىنشا 91 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارىنىڭ قىزمەتىنە قاتىستى ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن پرەزيدەنت مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ راسىمىنە قاتىستى.