19:28, 16 - اقپان 2026 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى ليتۆا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت گيتاناس ناۋسەدانى ليتۆانىڭ ۇلتتىق مەيرامى - مەملەكەتتىلىكتى قالپىنا كەلتىرۋ كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- پرەزيدەنت ەكىجاقتى قارىم-قاتىناس دەڭگەيىنە جوعارى باعا بەرىپ، قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا قارقىندى دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى. قاسىم-جومارت توقايەۆ گيتاناس ناۋسەدانىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تولاعاي تابىس، ال دوستاس ليتۆا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.