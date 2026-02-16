ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:28, 16 - اقپان 2026 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى ليتۆا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت گيتاناس ناۋسەدانى ليتۆانىڭ ۇلتتىق مەيرامى - مەملەكەتتىلىكتى قالپىنا كەلتىرۋ كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Мемлекет басшысы Литва Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    - پرەزيدەنت ەكىجاقتى قارىم-قاتىناس دەڭگەيىنە جوعارى باعا بەرىپ، قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا قارقىندى دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى. قاسىم-جومارت توقايەۆ گيتاناس ناۋسەدانىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تولاعاي تابىس، ال دوستاس ليتۆا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
