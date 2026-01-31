18:03, 31 - قاڭتار 2026 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى ەلەنا رىباكينانى جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەلەنا رىباكينانى Australian Open تەننيس تۋرنيرىنىڭ فينالىنداعى جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى.
- ءسىزدى سپورتتاعى كەزەكتى تاماشا جەتىستىگىڭىزبەن - تەننيستەن اۆستراليا اشىق چەمپيوناتىنداعى كەرەمەت، ايقىن جەڭىسىڭىزبەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن! ءسىز جەڭىسكە دەگەن ەرىك-جىگەرىڭىز بەن ءمىنسىز شەبەرلىگىڭىزدى تاعى دا دالەلدەدىڭىز، بۇعان بۇكىل الەمنىڭ تەننيس قاۋىمداستىعى سۇيسىنە قارادى. الداعى ۋاقىتتا دا ەڭ بەدەلدى تۋرنيرلەردە جەڭىسكە جەتە بەرۋىڭىزگە تىلەكتەسپىن! - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋدا.
ايتا كەتەيىك، ەلەنا رىباكينا اۋستراليا اشىق چەمپيوناتىنىڭ جەڭىمپازى اتاندى.
قازاقستاندىق تەننيسشى الەمنىڭ 1-راكەتكاسى، «ۇلكەن دۋلىعا» ءتۋرنيرىنىڭ ءتورت دۇركىن چەمپيونى، بەلارۋس وكىلى ارينا سوبولەنكومەن چەمپيوندىق اتاقتى ساراپقا سالدى.