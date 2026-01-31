ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:03, 31 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى ەلەنا رىباكينانى جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەلەنا رىباكينانى Australian Open تەننيس تۋرنيرىنىڭ فينالىنداعى جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى.

    Глава государства поздравил Елену Рыбакину с победой в финале Australian Open
    فوتو: ausopen.com

    - ءسىزدى سپورتتاعى كەزەكتى تاماشا جەتىستىگىڭىزبەن - تەننيستەن اۆستراليا اشىق چەمپيوناتىنداعى كەرەمەت، ايقىن جەڭىسىڭىزبەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن! ءسىز جەڭىسكە دەگەن ەرىك-جىگەرىڭىز بەن ءمىنسىز شەبەرلىگىڭىزدى تاعى دا دالەلدەدىڭىز، بۇعان بۇكىل الەمنىڭ تەننيس قاۋىمداستىعى سۇيسىنە قارادى. الداعى ۋاقىتتا دا ەڭ بەدەلدى تۋرنيرلەردە جەڭىسكە جەتە بەرۋىڭىزگە تىلەكتەسپىن! - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋدا.

    ايتا كەتەيىك، ەلەنا رىباكينا اۋستراليا اشىق چەمپيوناتىنىڭ جەڭىمپازى اتاندى.

    قازاقستاندىق تەننيسشى الەمنىڭ 1-راكەتكاسى، «ۇلكەن دۋلىعا» ءتۋرنيرىنىڭ ءتورت دۇركىن چەمپيونى، بەلارۋس وكىلى ارينا سوبولەنكومەن چەمپيوندىق اتاقتى ساراپقا سالدى.

     

    سپورت اقوردا قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
