مەملەكەت باسشىسى جۋرناليستەردى ۇلتتىق باسىلىم كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان جۋرناليستەرىن ۇلتتىق باسىلىم كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋعا جانە قوعامدا «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن ورنىقتىرۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ كەلە جاتقانىنا نازار اۋداردى.
پرەزيدەنت مەرزىمدى باسپاءسوز وكىلدەرىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى، سونداي-اق تۇتاس مەملەكەتتىك جۇيەنى تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان باسقا دا اۋقىمدى وزگەرىستەردى ب ا ق- تا جاريالاۋ كەزىندە كونسترۋكتيۆتى جۇمىس ىستەۋگە ۇندەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇتتىقتاۋىندا پاتريوتيزم ۇعىمىنا جاۋاپكەرشىلىك پەن جاسامپازدىق تۇرعىسىنان قاراپ، زاڭدى قۇرمەتتەۋ ارقىلى ەگەمەندىگىمىزدى جانە تاۋەلسىزدىگىمىزدى قورعاۋ ۇلتى مەن دىنىنە قاراماستان ءاربىر وتانداسىمىزدىڭ مىندەتى ەكەنىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى وتاندىق جۋرناليستەر وسىناۋ اسا ماڭىزدى ىسكە بەلسەندى اتسالىساتىنىنا سەنىم ءبىلدىرىپ، ولارعا تولايىم تابىس پەن ب ا ق- بەرەكە تىلەدى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن پرەزيدەنتتىڭ پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن باراتىنىن حابارلاعانبىز.