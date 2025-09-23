ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    06:05, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى FIFA پرەزيدەنتىن قابىلدادى

    نيۋ-يورك. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى (FIFA) دجانني ينفانتينومەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мемлекет басшысы FIFA президентін қабылдады
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى بالالار فۋتبولىن دامىتۋ مەن زاماناۋي ينفراقۇرىلىم قۇرۋعا باعىتتالعان FIFA Arena باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرىپ جاتقانى ءۇشىن فەدەراتسياعا ريزاشىلىق ءبىلدىردى.

    پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ FIFA مەن ىنتىماقتاسا وتىرىپ، ايماقتا فۋتبولدى قارقىندى دامىتقان ەلگە اينالاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.

    دجانني ينفانتينو قاسىم-جومارت توقايەۆقا فۋتبولعا كوڭىل بولگەنى ءۇشىن العىس ايتىپ، فەدەراتسيانىڭ ۇلتتىق فۋتبول دەڭگەيىن كوتەرۋگە باعىتتالعان بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.

    بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار