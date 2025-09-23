06:05, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى FIFA پرەزيدەنتىن قابىلدادى
نيۋ-يورك. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى (FIFA) دجانني ينفانتينومەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى بالالار فۋتبولىن دامىتۋ مەن زاماناۋي ينفراقۇرىلىم قۇرۋعا باعىتتالعان FIFA Arena باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرىپ جاتقانى ءۇشىن فەدەراتسياعا ريزاشىلىق ءبىلدىردى.
پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ FIFA مەن ىنتىماقتاسا وتىرىپ، ايماقتا فۋتبولدى قارقىندى دامىتقان ەلگە اينالاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
دجانني ينفانتينو قاسىم-جومارت توقايەۆقا فۋتبولعا كوڭىل بولگەنى ءۇشىن العىس ايتىپ، فەدەراتسيانىڭ ۇلتتىق فۋتبول دەڭگەيىن كوتەرۋگە باعىتتالعان بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى.